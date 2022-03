ERC denuncia les “mentides” sobre el controvertit acord pel català

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha denunciat aquest dilluns les “mentides que s’han dit els darrers dies” sobre l’acord per fer un canvi en la Llei de Política Lingüística per fer front a la sentència del 25%. Vilalta no ha volgut detallar a qui es referia, però sí ha rebutjat les crítiques que interpreten que la proposició de modificació de la llei pactada entre ERC, JxCat, PSC i Comuns busca eliminar la immersió lingüística o donar més marge al castellà. “S’han dit moltes barbaritats i per aquí no hi passarem”, ha manifestat Vilalta, abans de reiterar que des d’ERC “no renunciarem a res ni permetrem que diguin mentides sobre allò que defensem per la llengua”.

Vilalta ha dit que l’acord que es va presentar dijous i que va aixecar una gran polèmica, amb desacords també dins de JxCat, es manté vigent perquè es va registrar al Parlament i ningú s’ha retirat oficialment. “L’acord es va gestar amb el consens de quatre formacions polítiques al Parlament, que aglutinen un suport molt ampli de més de 100 diputats, és un acord ben travat”, ha subratllat Vilalta. ERC proposa continuar “amb el plantejament previst” i si s’ha d’introduir alguna “petita modificació” es faci en la fase d’esmenes. Els republicans, però, creuen que la llei s’ha de tramitar tal i com estava previst i de forma ràpida. “Si es pot introduir alguna petita esmena que ens faci estar més còmodes a tothom, s’ha de poder tramitar, però és una bona modificació de la llei”, ha defensat Vilalta.

Vilalta ha reiterat que “tot” el que fa ERC “és per reforçar la llengua catalana al nostre país i protegir-la d’aquells que volen atacar-la, els que la volen silenciar”. La portaveu ha remarcat que “sempre treballarem per defensar la llengua a tots els nivells de la nostra societat”. Així mateix, ha reaccionat a la iniciativa de Cs de denunciar el conseller d’Educació i altres càrrecs del departament per la implantació del 25% del castellà a les aules. La portaveu republicana ha afirmat que el partit no permetrà que Cs se surti amb la seva i ha denunciat que el partit taronja torna a actuar “en contra del català” com ha fet “des dels seus inicis”.