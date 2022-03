El Govern afirma que l’acord pel català és “un bon punt de partida”

El Govern defensa que l’acord dels grups parlamentaris per modificació de la llei de Política Lingüística és “un bon punt de partida”. La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat els quatre “punts de consens” que ha tancat l’executiu durant la segona jornada de treball, que se celebra aquest dissabte al Palau de Pedralbes. El Govern aposta per “treballar per ampliar al màxim el consens social”, després de l’acord entre PSC, ERC, Junts i comuns -del qual se’n va despenjar JxCat, hores després. L’executiu avala que la proposta avanci els seus tràmits parlamentaris. Així mateix, Plaja ha explicat que es preveuen noves reunions del Pacte Nacional per la Llengua durant “els propers dies”.

Plaja ha desgranat els quatre “punts de consens” que ha acordat el Govern aquest matí, durant la jornada de treball. El president, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, han intervingut durant la sessió per abordar la “judicialització” del català. L’executiu s’ha mostrat “absolutament compromès” en impulsar “arreu” l’ús del català i la defensa de la llengua com a “pròpia del país”. A més, Plaja ha subratllat que el Govern defensa que l’idioma “és i seguirà sent la llengua vehicular de l’escola”.

La portaveu ha insistit que la Generalitat treballa per “trobar tots els mecanismes possibles” per “apartar els tribunals” de les decisions lingüístiques. Així mateix, Plaja ha subratllat que l’acord del Parlament és “una bona proposta i un bon punt de partida”, i que cal seguir fent “tot el possible i en tots els àmbits” per protegir el català. La portaveu ha reiterat que s’ha de fer de manera “coordinada” des del Parlament, el Govern i la societat civil.

Plaja ha asseverat que el missatge és de part de “la totalitat del Govern”, i no ha volgut fer diferències entre els membres d’ERC i Junts, després que el grup parlamentari d’aquests darrers es despengés de l’acord polític. “Els tràmits parlamentaris continuen”, ha conclòs.