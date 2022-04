Català com a “llengua d’aprenentatge” en lloc de “vehicular” per esquivar la sentència

La plataforma unitària Somescola va moure fitxa dijous i es va posicionar en contra de l’acord parlamentari per modificar la proposició de llei de política lingüística. Somescola va instar a aconseguir un “consens majoritari” amb un “debat social” abans de tirar endavant aquesta modificació, i va demanar una reunió amb el Govern per mantenir aquest diàleg. Aquest divendres, el Govern va acceptar la proposta i es va trobar amb Somescola i un grup d’entitats en defensa de la llengua, però no va servir per canviar el posicionament de l’executiu de Pere Aragonès sobre l’acord amb el PSC, els Comuns i Junts per Catalunya, que després en va demanar la revisió.

La trobada amb les entitats la va encapçalar el president del Govern, Pere Aragonès, juntament amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. El Govern té la intenció que el català sigui descrit com a “llengua d’aprenentatge” en lloc de la fórmula que s’utilitza ara, llengua vehicular, per tal d’esquivar la sentència del 25% que va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i va ratificar el Tribunal Suprem. L’executiu català sosté que el que sempre s’ha fet amb la immersió lingüística és tractar el català com la llengua d’aprenentatge.

Les entitats presents, aglutinades majoritàriament a la plataforma Somescola, estaven cridades a participar en aquest procés de modificació de la llei fent aportacions i esmenes en una trobada que havia de ser bilateral. A la trobada hi van ser presents el president d’Òmnium, Xavier Antich, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, la presidenta de l’aFFac, Belén Tascon, la presidenta de la FMRPC, Pilar Gargallo, la vicesecretària general d’UGT, Núria Solé, la responsable de polítiques educatives de CCOO, Rosa Maria Vilaró, la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, el secretari de relacions públiques del SEPC, Pau Mateo, i el president de la FNEC, Ferran Piqué, entre d’altres representants d’entitats vinculades a la comunitat educativa i a la defensa del català.

“Reforçar” el castellà als llocs on no se’n parli prou

Segons fonts consultades per aquest diari el president va defensar la modificació perquè el sistema de la immersió lingüística no s’està aplicant de forma adient. De fet, va admetre que en alguns centres el castellà ja és el 60%. A més, el Govern creu que amb la situació jurídica actual la millor manera de defensar la immersió lingüística és amb arguments pedagògics i sosté que “no fer res no és una opció”.

El que més preocupa les fonts consultades és que el president va parlar de “reforçar” el castellà en els entorns sociolingüístics on no hi sigui present, tot i que va recalcar que “és difícil trobar llocs així”. “Se li va veure el llautó”, explica una de les fonts presents a la reunió, que apunta també que l’argument que l’escola ha de ser en català no té a veure amb la cohesió social sinó simplement amb que el català és la nostra llengua i la nostra identitat com a poble.

“Estem discutint sobre pedagogia i no s’ha d’anar per aquí”, assegura una de les fonts consultades per aquest diari, que veu un “complexe” en el Govern per la seva preocupació per garantir que el castellà es coneix prou.

Un termini molt curt per negociar

Per ara no està clar que les entitats aglutinades a Somescola es tornin a reunir amb el Govern per discutir aquesta proposta de modificació de la llei de política lingüística. Les fonts consultades sostenen que els interlocutors haurien de ser els partits i no una part del Govern, ja que són aquests els que han preparat l’acord -amb el vistiplau del Govern- i els qui hauran d’acceptar les esmenes al Parlament. Els terminis per negociar, a més, són curts, ja que es preveu votar aquest canvi en la llei el dia 28 d’abril, el que suposa que hi hagi molt pocs dies per negociar un cop passada la Setmana Santa.