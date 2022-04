USTEC avisa de mobilitzacions tot l’abril si no es blinda la immersió

El sindicat educatiu majoritari, USTEC, ha exigit aquest dimecres a ERC, JxCat, els Comuns i el PSC -els partits que van anunciar el pacte que deixa en mans dels centres la llengua de l’ensenyament- que retirin la proposta de modificació de la llei de política lingüística. Aquesta resposta del Govern a la sentència del 25%, que consideren “preocupant” i “inesperada”, fa desaparéixer el concepte “immersió” segons denuncia aquest sindicat. USTEC considera que l’actual model d’immersió lingüística és “el pal de paller” d’un model d’educació d’igualtat d’oportunitats, “democràcia lingüística” i cohesió social, pel que la sentència del TSJC és “un atac frontal” al model d’èxit.

El sindicat assegura en un comunicat fet públic aquest dimecres que l'”atac” de la justícia espanyola havia de tenir una “resposta a l’alçada de la classe política del país”, pel que es mostra sorprés per aquesta proposta de modificació de la llei de política lingüística. Estava previst que aquesta modificació s’aprovés per la via d’urgència aquest dimarts, però finalment s’ha ajornat fins al ple del dijous 28 d’abril per tal de buscar nous consensos, com va demanar Junts per Catalunya quan se’n va desmarcar després de veure les crítiques.

Rectificació o mobilitzacions

USTEC assenyala que l’únic consens possible és el que ve marcat per “criteris pedagògics i de defensa de la llengua minoritzada i en perill” i que l’única solució passa per la defensa del sistema d’immersió lingüística. “La comunitat educativa ho ha deixat palès en les mobilitzacions dels proppassats 23 de març i 2 d’abril i és així com la USTEC entén que cal seguir posicionant-nos per frenar aquest intent de modificació de Llei”, assegura el comunicat.

Per tot això USTEC crida als partits a tirar enrere aquesta modificació i seure amb el sector educatiu per abordar una manera de reforçar el català a les aules i “protegir” el professorat que desobeeixi la sentència del 25%. “Si no hi ha l’esperada rectificació, la USTEC anuncia noves i més contundents mobilitzacions des d’ara fins a final de mes”, adverteix el sindicat.