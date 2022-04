Clam massiu contra la retallada del català com a llengua vehicular

Segona manifestació en una setmana contra l’acord al Parlament anunciat per ERC, Junts, PSC i comuns per modificar la llei de política lingüística i donar entrada al castellà com a llengua vehicular a l’escola –a criteri de cada centre– per contenir l’envestida de la sentència del 25%. ”Que no ens retallin la llengua”, ”Ahir, avui, demà, escola en català” i ”Govern, dimissió, Cambray, dimissió” han sigut els lemes i consignes més presents en la protesta d’aquest dissabte a la tarda, que ha omplert de gom a gom la plaça Sant Jaume i després ha tirat Via Laietana avall a pas lent, quan ha aconseguit superar el petit embús al carrer Jaume I. La marxa ha passat després per davant de l’Estació de França i ha entrat al parc de la Ciutadella, però els manifestants no han pogut arribar fins a la porta del Parlament perquè estava totalment envoltat de tanques, a més dels furgons dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra aparcats a pocs metres, per si calia actuar.

Feia només set dies de la primera marxa pel mateix motiu, tot i que la d’avui ha sigut més massiva. La reacció part part de múltiples entitats i sindicats va ser immediata el mateix dijous 25 de març, hores després de la presentació del pacte. A la vista de les crítiques, Junts va demanar “congelar” el pacte i revisar-lo. De fet, avui mateix, el seu secretari general, Jordi Sànchez, ha reiterat que les coses no es van fer bé. I l’exconseller Quim Forn s’ha afegit a la marxar d’aquesta tarda, discretament, en una mobilització que protagonitzen les entitats i davant la qual el seu partit està en una posició incòmoda.

Manifestació contra l’acord que retalla la immersió / Mireia Comas

Una setmana després de la primera protesta per la polèmica –durant la qual es van cantar consignes molt dures contra el Govern, format per ERC i Junts, com ara “Govern i tribunal, botxins per igual”– la indignació no ha disminuït. Aquesta setmana s’ha difós un manifest de 90 personalitats contra la modificació de la llei de política lingüística i la Plataforma per la Llengua ha llançat la seva proposta per blindar el català. I la gran marxa unitària d’aquesta tarda ha sigut convocada pels sindicats USTEC, La Intersindical, el Sindicat Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i Arran, amb el suport d’altres organitzacions, com la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), la CGT, la CAL i el Consell per la República, presents de manera visible.

“Ahir, avui, demà, escola en català”, la consigna més repetida

La marxa ha sortit a mitja tarda de la plaça Sant Jaume, amb una pancarta a la capçalera amb el lema: “Que no ens retallin la llengua”. Altres pancartes deien ”Govern, si no defenseu el català, ja podeu plegar” i ”Més immersió, menys segregació”. Però el crit que s’ha sentit més ha sigut ”ahir, avui, demà, escola en català”. També s’ha deixat sentir repetidament “El 25% no l’aplicarem” i han reaparegut les consignes molt crítiques amb els dos partits independentistes que formen el Govern, ERC i Junts. Crits com “ERC i Junts x Cat, la paciència s’ha acabat” i “ERC, traïdora, has venut l’escola” han ressonat durant tota la marxa.

“L’escola no és un espai de rendició”

Abans de començar la marxa, a la plaça Sant Jaume s’ha llegit un manifest que reivindicava el català com a “llengua vehicular 100% a l’escola”. “Rebutgem qualsevol modificació de la llei que empari la reducció del català com a llengua vehicular”, han dit els portaveus. I han afegit: “Cridem a desobeir quan calgui, no estem disposats a permetre que no ens deixin viure plenament en català. L’escola no és un espai de rendició”.