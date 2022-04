Sánchez admet que “no s’ha fet tot bé” en l’acord pel català

El secretari general de JxCat, Jordi Sánchez, ha admès aquest dissabte en el Consell Nacional d’Alcarràs que “no s’ha fet tot bé” en l’acord sobre el català, assolit amb ERC, PSC i Comuns, tot i que a última hora els juntaires van apel·lar a la necessitat de fer canvis si es volia mantenir el seu suport a la modificació de la Llei de Política Lingüística. Sànchez ha considerat que hi havia “bona voluntat” per part de tots els actors polítics per trobar un “blindatge pel català a l’escola”, però, en referència a Junts, ha insistit, “no ho hem fet tot bé”.

El dirigent ha dit que la formació ja ha fet autocrítica sobre “com s’ha portat aquest debat al conjunt del partit” en la darrera reunió de l’executiva la setmana passada. L’aposta de Junts “continua sent la mateixa, mantenir el consens”, però ha avisat que “el compromís i determinació és ampliar-lo”. En aquest sentit, ha agraït a la resta de forces parlamentàries que s’hagin avingut a endarrerir la seva aprovació per tal d’introduir els canvis que permetin incloure les demandes de les entitats de la llengua i la comunitat educativa.

Sánchez ha remarcat que la seva formació està disposada “a anar fins al final per buscar el consens polític” i intentar “posar fre a l’intent judicial de limitar l’ús del català a l’escola: no sé si ho aconseguirem”. El secretari general de Junts ha afegit que la formació està determinada a fer que “aquest consens polític descansi sobre un ampli consens socials, amb entitats que són imprescindibles per defensar el català”. Sànchez ha recordat que “aquest país, que no ha tingut un Estat i un Estat en contra, té una llengua gràcies a la societat civil i, per tant, no podem fer en absolut cap deixadesa de la transcendència d’entitats com Òmnium o Plataforma per la Llengua”. Així doncs, Sànchez ha defensat el compromís a “eixamplar el suport polític que tenim al Parlament de Catalunya i encaixar el suport social primer amb entitats catalanes de la llengua, però també amb el conjunt de la comunitat educativa”.

Bona part del discurs de Sánchez al Consell Nacional ha girat al voltant de la llengua. Les seves paraules han suposat una resposta a les declaracions que sobre el català ha fet el líder d’ERC, Oriol Junqueras, en el Consell Nacional dels republicans a Barcelona, on ha criticat les posicions “derrotistes” en qüestió de llengua. Sànchez ha respost que “és evident que la nació és molt més que la llengua, però també que sense llengua la nostra nació perd sentit, de fet sense la llengua, la nació desapareix”. El secretari general de Junts ha advertit que “vivim un moment molt difícil pel present i futur de la nostra llengua, no es tracta de ser derrotista, no es tracta de veure només les dificultats, però poques vegades com les actuals hem tingut tantes dades tant persistents i lamentablement tant verídiques de la greu situació de la nostra llengua”.

Sànchez ha afirmat que la seva formació no renuncia al consens polític al voltant de la llengua “i la volem mantenir en la màxima unitat, però també necessitem que en els temps convulsos que corren aquest consens no deixi de buscar el consens social absolutament indispensable perquè el català no sigui una arma llancívola entre ciutadans d’aquest país”. El secretari general ha denunciat que l’actual conflicte per la llengua és fruit dels tribuanls espanyols i ha reclamat als membres del partit que es converteixin en militants per la llengua.

“Torna a arribar el moment de tornar a apel·lar a la militància lingüística: estem en un moment d’emergència pel català, i més enllà d’altres actors, hem de ser conscients que cadascú de nosaltres, amb les renúncies que fem sistemàticament quan no usem el català o canviem de llengua, o quan no donem cap importància a l’hora de decidir un producte que està etiquetat en català, esdevenim botxins imprescindibles per matar la llengua”, ha afirmat Sànchez.