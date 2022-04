Jordi Sànchez fa un pas al costat i deixarà la secretaria general de JxCat

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha anunciat aquest dissabte al Consell Nacional d’Alcarràs que renuncia a optar a la renovació del seu càrrec dins el partit per afavorir una llista única de cara a la renovació de la direcció que s’ha de fer en el Congrés Nacional. Aquesta trobada, ha anunciat al mateix temps, el partit la celebrarà la primera quinzena de juny, a la Catalunya Nord. Sànchez així ho ha acordat amb l’actual president de la formació, Carles Pugidemont. L’actual secretari general ha argumentat que la seva decisió es basa en el fet que entén que “els temps avui requereixen una manera diferent de treballar i unitat”.

En la seva intervenció, Sànchez ha interpel·lat directament el companys de partit mencionant concretament a l’exconseller Jordi Turull, assegut a primera fila, perquè tothom actuï “amb molta generositat” perquè “això no va d’agendes personals, això no va d’opcions personalistes que ens permetin tenir —suposadament— minuts de glòria, això va d’un projecte col·lectiu i fort”. Sànchez ha reclamat “fer un equip directiu que doni resposta a la necessitat que avui el partit i Catalunya tenen”. “Demano a tothom, i particularment a aquells que vulguin sentir-se interpel·lats, assumir un repte que és que treballem perquè hi hagi una única candidatura guanyadora al Congrés del 2022 i que doni resposta al conjunt del partit”, ha afegit.

Sànchez, que va ser situat per Puigdemont a la direcció del partit però no disposa ara del suport de totes les famílies, ha afirmat que no li fa “por la pluralitat i diverses candidatures” o “si serem capaços de ser generosos i entendre’ns, que és el que se’ns demana per poder presentar credencials de guanyadors a l’exterior”. El dirigent de Junts ha indicat la necessitat d’endreçar el partit abans de les municipals apostant per fer una suma de sensibilitats perquè “cadascú aporti, enriquint el ventall del que som, amb cada una de les singularitats, de la nostra manera de fer i pensar”.

Batalla interna pel lideratge

La data del Congrés Nacional marca el límit per fer efectiva la renovació dels òrgans directius de la formació que es troben en un moment de turbulències per les diferències internes que s’han registrat. El partit també té pendent posar ordre pel que fa als lideratges i integrar en la nova executiva del partit els diferents sectors que han de conviure.

Tres Jordis: Sànchez, Puigneró i Turull, al Consell Nacional de JxCat a Alcarràs / Junts

La celebració del Congrés Nacional tindrà lloc després que hi hagi hagut intents de dilatar-ne la celebració per no perjudicar interessos electorals. De fet, segons algunes fonts consultades per EL MÓN, amb aquesta opció un sector de JxCat que apostava per promoure el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, de cara a unes futures eleccions al Parlament: mirava de no cremar-lo abans de les eleccions municipals del 2023.

Però Giró, després d’haver estat centre de rumorologia com a possible candidat de JxCat en unes futures eleccions al Parlament, ha esvaït aquesta setmana qualsevol dubte. Ara mateix no es planteja ser el candidat. Dimarts, en el programa Tot es mou de TV3, el conseller va ser taxatiu: “Ni m’ho plantejo, no m’hi veig. Ara tinc una feina de por que intento fer el millor que puc per servir el país i per ajudar les empreses i l’economia del país”.

Hi ha alternatives. Altres peces de Junts mostren disposició a convertir-se en candidats en unes futures eleccions. EL MÓN ha pogut saber que l’expresident de la Cambra de Comerç Joan Canadell està obert a ser candidat. Canadell, conscient de les seves virtuts i mancances,no està interessat en posicions orgàniques o de gestió per manca d’experiència política i vocació, però sí que vol participar en el que pugui implicar el procés cap a la independència, com ser cap de cartell. A més de Canadell, la posició de candidat també l’ambiciona l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas. Tant l’un com l’altre formen part del sector amb un discurs més rupturista, al costat de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.