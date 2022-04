El consell nacional de Junts a Alcarràs arrenca amb una protesta a la porta

Una trentena de persones de la Plataforma contra els Macroprojectes Energètics a les Terres de Ponent han protestat aquest dissabte a les portes del Centre Cultural Lo Casino d’Alcarràs, a Lleida, on se celebra el Consell Nacional de Junts per Catalunya. La protesta ha sorprès els assistents al conclave juntaire, que ha encaixat la presència dels activistes acostant-s’hi per escoltar les seves demandes i comprometre’s a estudiar la informació que els facin arribar. Els diputats Ramon Tremosa, Joan Canadell i Salvador Vergés no han dubtat a fer-se una foto amb els activistes, que duien pancartes demanant la dimissió de l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Janés, de Junts. Segons els membres de la plataforma, Janés “està a favor” dels macroprojectes.

“El problema és que estan deixant en mans de grans empreses i oligopolis l’energia, que diuen que és renovable i verda, però la base de l’energia renovable i verda és la proximitat i la necessitat del territori”, explicava a EL MÓN una de les activistes que ha conversat amb Tremosa, però que ha preferit no dir el seu nom. “Se’ls ha donat mans lliures a aquestes empreses i oligopollis, que dominaran durant 200 anys més el tema de les energies”, es queixa. Els membres de la plataforma consideren que la gestió que fa el Govern d’ERC i Junts va en contra de la sobirania energètica de Catalunya.

Ramon Tremosa parla amb els activiste / JAG

“Ens vam trencar la cara l’1-O i vosaltres us ho esteu carregant tot”, li ha dit una activista a Tremosa, fent-li retrets per la política energètica del Govern. “Ja ho sap Teresa Jordà tot això? Heu parlat amb ella?”, s’ha interessat el diputat, abans de recordar que qui ara és responsable de totes aquestes qüestions és ERC i no JxCat. Tremosa ha recordat que en la seva època com a eurodiputat va aconseguir aturar una línia de molta alta tensió que estava projectada al Pallars Jussà. El diputat ha avisat els activistes que “si diem ‘no’ a tot, aleshores sí que serem dependents” i caldrà obtenir l’energia fora de Catalunya.

“El problema és que fan molts projectes i aquestes grans empreses han comprat connexions a subestacions que els ha donat l’Estat, fan línies d’evacuació que passen per propietats privades impunement, xafant el territori, i aquí el territori es basa en la pagesia”, lamenta una de les participants en la protesta. Una altra activista, dirigint-se a Tremosa, li recorda que la gent d’Alcarràs viu de la terra. “És del que mengem”. En aquesta comarca hi ha més de 200 macroprojectes presentats, segons la plataforma contrària a aquestes iniciatives. Una altra manifestant ha afegit que si l’energia es necessita per Barcelona, que els macroprojectes vagin cap allà. “O poseu-nos fàbriques aquí també”, ha suggerit.