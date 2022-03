“Govern i tribunal, botxins per igual”: manifestació exprés per l’escola en català

Manifestació immediata i gairebé improvisada com a reacció a l’acord a quatre bandes al Parlament –tot que Junts se n’ha mig despenjat després– per reformar la llei de política lingüística amb l’objectiu d’intentar esquivar l’aplicació de la sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà a totes les aules de les escoles catalanes. El jovent ha pres la iniciativa, amb una protesta convocada apressadament amb el del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) al capdavant, tant en la proposta com en l’execució.

Manifestació contra la proposta de reforma de la llei de política lingüística i en defensa de l’escola en català / S.B.

“Defensem el català” era el lema, senzill i clar, de la pancarta que obria la marxa, que s’ha convocat a les 18.30 hores d’aquest dissabte a l’Arc de Triomf, a tocar de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i ha arrencat passades les 19 hores, amb els joves al capdavant. Ha transcorregut pel carrer Trafalgar, la plaça Urquinaona i la Via Laietana. Com era de preveure, la prefectura de la Policia Nacional espanyola estava fortament custodiada pels antiavalots dels Mossos d’Esquadra, però els manifestants ni tan sols s’hi han aturat.

“Si el jovent avança, ningú retrocedeix”: el estudiants prenen la iniciativa

Les consignes que s’hi han sentit, però, han estat dures i contundents. “El 25% no l’aplicarem” ha sigut la més suau. La resta: “Govern i tribunal, botxins per igual”, “ERC, traïdora, has venut l’escola”, “Junts, botiflers, que cremin els carrers”, “Si el jovent avança ningú retrocedeix”, “Sense català, no hi ha escola”, “Ahir avui demà, escola en català”, “Qui sembra misèria, recull ràbia”, “Ràbia, ràbia, ràbia; ràbia contra Espanya”, “Guerra, guerra, guerra; guerra per la terra”.

La manifestació s’ha convocat entre ahir a la nit i aquest dissabte al matí. A més de l’SEPC, que van ser els primers de llançar la proposta i han portat la iniciativa, ha tingut el suport de l’ANC, la Plataforma per la Llengua, el Consell per la República i els sindicats la Intersindical i Ustec. Totes les organitzacions han unit forces per reivindicar que el català està en perill i que aquesta proposta de llei “incrementarà l’ús de castellà”.

Aragonès defensa la proposta de reforma de la llei de política lingüística

Des del Govern en canvi han defensat la proposta argumentant que “es garanteix la presència i l’enfortiment del model d’immersió lingüística, que es basa en que afavorim la llengua més feble, que malauradament és el català”, segons explicava el president de la generalitat, Pere Aragonès.

ERC, JxCat, PSC i Comuns tancaven un acord per introduir canvis en la Llei de Política Lingüística que permetin complir amb la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però al mateix temps garantir els objectius docents sobre l’aprenentatge de llengües als centres escolars del país. La proposta s’allunya de l’establiment de cap percentatge tal i com obliga la justícia espanyola. Aquest acord va crear molta polèmica entre les diferents organitzacions que aquest dissabte es manifesten perquè consideren que és un retrocés i posa en perill el català: “La inclusió de la vehicularitat del castellà en la legislació catalana implicaria un retrocés en l’ús del català a l’escola”, explicava Plataforma per la Llengua en un comunicat.

De fet, aquestes declaracions de les diferents organitzacions i la pressió que ha comportat l’acord ha fet que Junts es desdigui de la decisió i comenci a recular. En un comunicat van assegurar que es posarien “a treballar” amb aquestes entitats de defensa de la llengua per “bastir un nou consens”, que consideraven “indispensable” per avançar en la tramitació de la proposició parlamentària. Aquesta opinió no va agradar a ERC que els va titllar de partidistes.