Plataforma per la Llengua exigeix que es reforci el model d’escola catalana

Plataforma per la Llengua ha demanat aquest divendres al Govern que rectifiqui i reforci el model d’escola catalana. D’aquesta manera, l’organització s’ha posicionat en contra de la proposició de llei que modificaria la Llei 1/1998 de política lingüística presentada per ERC, PSC, Junts i En Comú Podem. En aquesta proposta es dona la potestat als centres d’aplicar el castellà com a llengua emprada si els hi sembla conveninent. Segons l’opinió de l’entitat “la inclusió de la vehicularitat del castellà en la legislació catalana implicaria un retrocés en l’ús del català a l’escola”.

En un comunicat aquest divendres, Plataforma per la Llengua ha recordat que els canvis que proposa el Govern “no servirà per respondre a les exigències de la sentència del Tribunal Suprem”. En aquest sentit, l’organització ha explicar que el TSJC no accepatrà la proposta com a vàlida, ja que no es parla e cap moment del 25% de les classes en castellà, que és l’objecte de disputa principal. A més, l’entitat ha considerat que la incorporació explícita de la vehicularitat del castellà en una llei catalana representaria “un pas enrere”, que “el català no es pot permetre en l’actual situació d’emergència lingüística, especialment greu entre la població més jove”.

D’altra banda, Plataforma per la Llengua considera que el Govern no hauria de cedir perquè és “activisme judicial que, sense cap criteri pedagògic que pretén tombar un model que afavoreix la cohesió social i que està avalat per una immensa majoria de la societat”. A més, ha assenyalat que aquesta “renúncia, a banda de ser perillosa, seria estèril i gratuïta, en tant que no serviria per donar resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC, que pretén imposar un mínim del 25% d’hores lectives en castellà”. Amb tot doncs, Plataforma per la Llengua ha fet una crida al Govern a rectificar i intentar buscar una mesura més adhient a la situació i no “sacrificar l’immersió lingüística” i amb ella el català.