Aragonès defensa la reforma de la llei de política lingüística

El president de la Generalitat, Pere Aragonès ha defensat la reforma de la llei de política lingüística en un acte a Tarragona aquest divendres. Aragonès ha assegurat que el text enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) és considerat una mesura per protegit el català a les escoles. “Es garanteix la presència i l’enfortiment del model d’immersió lingüística, que es basa en que afavorim la llengua més feble, que malauradament és el català”, ha explicat el president.

Aquest nou text, ha creat molts conflictes entre algunes organitzacions que consideren que “desapareix la immersió lingüística”. Una opinió que Aragonès ha negat de manera rotunda. “El català és qui surt guanyant amb aquest acord, davant una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havíem de respondre. No ens podem quedar de braços creuats”, ha confirmat. A més, ha recordat que l’acord ha estat firmat per quatre partits del parlament, ERC, Junts, PSC i Comuns i ha assegurat que treballarant de manera conjunta: “Compto que els quatre grups parlamentaris que han impulsat la llei amb molta responsabilitat hi seguiran donant suport”.

Pel que fa al contingut de la carta, el pacte compleix totes les demandes que la sentència va dictaminar, és a dir, fer un 25% de les classes en castellà a les escoles. Tot i això, la responsabilitat de decidir quines classes i com serà pels centres educatius i no es dictaminarà des del Govern. El punt més polèmic d’aquest pacte és el de l’ús de la llengua, que assegura que el català “és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu”, però reconeix que “també és emprat el castellà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre”.

La carta ha estat enviada aquest mateix divendres, ja que era l’últim dia que tenia el Govern per contestar al TSJC. Tot i l’allau de crítiques per part d’algunes organitzacions, el Govern continua tirant endavant aquesta proposta. És un bon acord i el que cal és seguir-lo enfortint i compartint, i acompanyar-lo de mesures per enfortir l’ús del català, tant a l’escola com fora”, ha conclòs Aragonès.