El pla de Plataforma per la Llengua per blindar de veritat el català a l’escola

La Plataforma per la Llengua ha fet públiques tres línies d’actuació per reforçar l’escola en català i contestar l’embat judicial contra la immersió. L’entitat, que s’ha posicionat clarament en contra de l’acord a quatre bandes entre ERC, Junts, el PSC i en Comú Podem per intentar esquivar la sentència del 25%, creu que incloure el castellà com a llengua d’aprenentatge a l’escola tindrà efectes molt negatius per la immersió.

L’entitat considera que el “text el de la proposta presentada per aquests partits representa un pas enrere per a l’escola en català i que s’ha elaborat amb nocturnitat i d’esquena a la comunitat educativa“. Plataforma per la Llengua recorda que la immersió és “l’únic model capaç d’afavorir la cohesió social” i vol aprofitar les setmanes de marge que han donat els partits per millorar la proposta per engegar una campanya per recollir signatures i pressionar el Parlament.

Modificar la LEC

La primera línia d’acció és la més evident: Plataforma per la Llengua reclama la retirada de la proposta per modificar la llei de Política Lingüística perquè “no serviria per donar resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC ni per allunyar els jutges de les escoles”. L’entitat posa l’exemple del País Valencià, on els tribunals “estan anul·lant projectes lingüístics de centres en detriment de l’ús del català” malgrat que hi ha un model de percentatges.

Manifestació contra la proposta de reforma de la llei de política lingüística i en defensa de l’escola en català / S.B.

En canvi, Plataforma per la Llengua creu que seria més útil modificar la Llei d’educació de Catalunya (LEC) per “establir paràmetres normatius perquè el català sigui la llengua comuna en tots els àmbits d’ús dels centres educatius i donar garanties als centres de l’aplicació”.

Aplicar la immersió

La segona pota del pla de l’entitat és exigir a la Generalitat que defineixi un pla d’acció i concreti polítiques, pressupost i recursos humans per aplicar la immersió. “És imprescindible que el Govern dissenyi i desplegui un pla d’acció i que acompanyi els centres educatius i el personal docent en l’aplicació del model d’escola en català, abandonat des de fa dècades”, proposa. Reclamen més inversió, formació específica per als professors, més contractacions i augmentar la dotació per a les aules d’acollida.

L’última línia d’acció és crear un front judicial per contestar l’embat judicial. “És necessari que el Govern, les entitats, les famílies i tota la comunitat educativa es coordinin i col·laborin per contestar l’embat judicial contra la immersió lingüística“, reclama l’entitat. “Coordinar una estratègia jurídica és imprescindible per poder aconseguir jurisprudència favorable i arribar amb èxit a les instàncies internacionals”.