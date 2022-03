Assemblea per una Escola Bilingüe exigeix el compliment del 25% de castellà

L’Assamblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha exigit que la justicia fixi una data limit per la Generalitat perqué acati la sentència del 25% de les classes en castellà a les escoles catalanes. D’aquesta manera, l’AEB ha presentat aquest dimecres una petició de execució forçosa que ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons han explicat l’advocat José Domingo i la presidenta de l’associació, Ana Losada, la demanda aporta proves de l’incompliment de la sentència per part de la Generalitat i sol·licita a la justícia que fixi un termini màxim d’un mes.

Segons ha assenyalat aquest dimecres Domingo, en la demanda presentada al TSJC faciliten una “guia” per al compliment de la sentència. En aquest sentit, l’AEB ha liderat la demanda col·lectiva com a associació part d’Escola de Tothom, plataforma que agrupa més entitats, i compta amb el suport de 1.643 famílies, que s’hi han adherit. En el seu escrit al TSJC ha afirmat que és necessari obligar la Generalitat a aplicar el que dictamina la sentència, ja que segons ells, el Departament també hauria d’ordenar als centres que aprovin una programació perquè en tots els cursos s’imparteixi “de manera efectiva” almenys un 25% de les assignatures en cadascuna de les llengües oficials.

Tot i la petició, no hi ha masses provabilitats que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admeti l’organització com a part del procés judicial, Domingo ho ha vist “possible però improbable”. “Tenim totes les esperances que se’ns reconegui com a part”, ha dit. Tant ell com Losada han remarcat que Escola de Tothom representa diverses persones i col·lectius i hi ha més de 1.600 famílies adherides a la demanda a qui representen com a “afectats”.

No només l’AEB s’ha presentat sinó que ha aportat “proves” per remarcar que la sentència no s’està complint en tots els centres catalans. Així doncs, han assegurat que han agafat una mostra aleatòria i han explicat que els projectes lingüístics de 300 centres educatius de Catalunya: 150 de la província de Barcelona, 50 de Lleida, 50 de Girona i 50 de Tarragona “no tenen compte la sentència”.