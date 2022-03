Vox demana al TSJC l’execució forçosa de la sentència del 25%

El president del grup parlamentari de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha anunciat que el seu partit ha acudit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per sol·licitar l’execució forçosa de la sentència del 25% de castellà a les aules. En una roda de premsa a la cambra catalana, Garriga ha explicat que es demana a la justícia que “es portin a terme totes les mesures necessàries i oportunes perquè es doni compliment forçós de la sentència a tots els centres educatius de Catalunya”.

La iniciativa de Vox també demana que es faci un requeriment personal als directors que no complissin la sentència. “Si persisteix l’incompliment sol·licitem la imposició de multes coercitives i valorarem l’oportunitat d’interposar una querella per desobediència contra el conseller Josep González-Cambray”, ha afegit Garriga. D’aquesta manera, Vox segueix l’estela d’entitats espanyolistes, com Hablemos Español i una associació de guàrdies civils, que en els darrers dies també han fet la mateixa petició al tribunal.

Garriga ha justificat l’acció perquè considera que “el govern de la nació” ha fet “deixadesa de funcions” quan s’ha complert el període de dos mesos perquè s’apliqués la sentència. “Això contribueix a la vulneració de drets legítims i Vox ha assumit la responsabilitat exercint com a líders de l’oposició per acudir al TSJC”, ha afirmat. “Hem optat per fer tot el possible perquè els nostres fills a Catalunya puguin ser escolaritzats en espanyol, després anirem a pels responsables, contra tos i cadascun dels responsables de vulnerar els drets legítims dels nostres fills”, ha agregat.

L’extrema dreta avia que amb Vox “la impunitat del separatisme s’ha acabat” i alerta els polítics independentistes: “Que siguin conscients a què s’enfronten si no compleixen les sentències; hem vingut a defensar de veritat els catalans, que han de patir com se’ls restringeixen llibertats per part d’una màfia separatista, que persegueix i violenta tota una família, fins i tot un nen de cinc anys”. Garriga es refereix al cas de l’escola de Canet, on les famílies han denunciat precisament aquestes acusacions per falses.