Les famílies de Canet porten Carrizosa i Roldan davant dels tribunals

L’associació de famílies de l’escola de Canet de Mar Turó del Drac han decidit portar diputats de Cs, PP i Vox davant dels tribunals per les declaracions fetes al Parlament arran de la polèmica per la sentència del 25% de català a les classes de P5 del centre. L’entitat ha informat aquest dijous que ha presentat una demanda de conciliació, prèvia a la interposició d’una querella criminal, contra els diputats Carlos Carrizosa (Cs), Lorena Roldan (PP) i Sergio Macian (Vox). Els acusen d’un “delicte de calúmnies i injúries” que haurien comès en la sessió del ple del Parlament de Catalunya del passat 15 de desembre de 2021. “Van fer manifestacions intolerables contra la nostra comunitat educativa, especialment contra les famílies, acusant-nos d’assetjar i agredir a la família que va sol·licitar que s’impartís un 50% de les classes de la nostra escola en llengua castellana”, denuncien en un comunicat.

Els representants de les famílies diuen que les declaracions que van fer els diputats, com per exemple comparar Canet de Mar amb Ermua, “no es correspon amb el clima de bona convivència que existeix” a l’escola. També afirmen que no concorden “amb l’actitud de les famílies” perquè sempre s’ha “rebutjat qualsevol forma d’assenyalament, intolerància o falta de respecte”. El comunicat afegeix que els afectats consideren que l’escola “ha estat objecte de criminalització per part d’alguns partits polítics” i que la voluntat d’aquests ha estat “construir un relat absolutament fals sobre la situació lingüística a les escoles catalanes” i contra la immersió lingüística.

El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, durant la rèplica al debat de política general / Jordi Borràs

Els familiars de l’escola diuen que les declaracions dels diputats han atemptat “greument” contra el seu “dret a l’honor” i han acabat comportant i fomentant “una veritable situació d’assetjament i assenyalament públic” vers la comunitat educativa. Denuncien que fins i tot van arribar a aparèixer “pintades amenaçadores a l’entorn escolar, així com insults i desqualificacions en mitjans de comunicació i xarxes socials”. Consideren que la situació creada “amenaça amb trencar l’ambient cohesionat de la nostra escola i afecta fins i tot els drets més bàsics dels nostres infants”.

Els familiars dels escolars de Canet troben “absolutament irresponsable l’actitud de confrontació que han tingut determinats representants polítics” i defensen que l’escola és “un entorn que requereix d’especial atenció i empara”. L’actuació judicial l’emprenen “per preservar la seguretat i la convivència del nostre centre educatiu, i en defensa de l’honor col·lectiu de la nostra comunitat. Els familiars insten a les persones demandades a rectificar les seves afirmacions i a establir mecanismes perquè fets com els que denuncien no es tornin a produir.