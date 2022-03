L’associació de la Guàrdia Civil reclama al TSJC l’execució de la sentència del 25%

La principal associació de la Guàrdia Civil, JUCIL, reclamarà aquest dilluns al TSJC l’execució de la sentència del 25% de les classes en castellà a les escoles catalanes. Així ho han explicat en un comunicat les associacions Convivencia Cívica Catalana i Hablamos Español, que han inclòs en la seva demanda a l’associació policial -que equival al sindicat de la Guàrdia Civil- per poder fer més pressió al govern català. De moment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no s’ha pronunciat de si acceptarà la petició, però els sindicats asseguren que els fills dels policies destinats a Catalunya tenen dret a aprendre en llengua castellana, tal com dicta la llei vigent.

En un comunicat aquest diumenge, les associacions han afirmat que presentaran una demanda per obligar el govern català a executar la sentència. “Demà, 28 de març, es presentarà petició davant el TSJC instant l’execució de la sentència, per a aconseguir que tots els centres d’ensenyament de Catalunya hagin d’introduir l’espanyol com a llengua vehicular en, almenys, un 25% d’horari lectiu”, han explicat en un comunicat.

Les associacions Convivencia Cívica Catalana, Hablamos Español i JUCIL (Guàrdia Civil) van un pas més enllà i volen obligar als centres a aplicar la normativa. De fet, ja asseguren que en la situació actual -quan els policies són destinats al territori- “es dificulta que puguin traslladar a les seves famílies a Catalunya, per no tenir a la seva disposició centres educatius on poder educar-los conforme a la legislació vigent, alguna cosa que atenta clarament contra el seu dret a la conciliació familiar”, han lamentat. A més, han afegit que l'”objectiu és aconseguir la major efectivitat amb la menor exposició possible per a les famílies”.

Fins el moment, la Generalitat només havia proposat una nova llei que dona la potestat als centres de fer les classes en l’idioma que prefereixin segons el seu pla d’estudis. Aquesta opinió va ser molt criticada per associacions com l’ANC o Plataforma per la Llengua que asseguraven que “desapareixieria l’immersió lingüística” i “posaria en perill el català“. A més, aquesta solució tampoc sembla abordar directament el 25% que plantejava el TSJC.