Manifest de 90 personalitats per aturar la retallada de la immersió lingüística

Un total de 90 personalitats de la cultura, la polític i la comunicació han signat un manifest contra la modificació de la llei de política lingüística que s’ha anunciat al Parlament. El text, titulat Defensem l’escola en català, el signen personalitats com Lluís Llach, Màrius Serra, Josep-Lluís Carod-Rovira, Albano Dante Fachín, Òscar Escudé (president de la Plataforma per la Llengua), Elisenda Paluzie (presidenta de l’ANC), els escriptors Jaume Cabré, Pau Vidal i Sebastià Alzamora, i l’editor del Grup Món, Salvador Cot, entre molts d’altres.

El manifest sosté que la proposició de modificació de la llei de política lingüística “no pot ser aprovada” perquè representa un “retrocés amenaçador” per al futur de la llengua a l’educació, un àmbit “clau” per normalitzar-la. Per això, els signants consideren que la “incorporació explícita” del castellà com a llengua vehicular representaria “un pas enrere que el català no es pot permetre” per la situació de “feblesa” actual.

Modificació “estèril i gratuïta” que no respon el TSJC

A més, titllen aquesta modificació de la llei de ser “estèril i gratuïta”, ja que no serviria per donar resposta als requeriments judicials de la sentència del TSJC. El Govern, assegura el manifest, no pot cedir a l’embat judicial que “sense cap criteri pedagògic”, vol “tombar un model que afavoreix la cohesió social”. De fet, el manifest apunta que l’executiu català “ja va cedir” l’any 2020, quan es va negociar la nova llei d’educació, la Llei Celaá, amb el govern de Pedro Sánchez. El text recorda que el Govern “no va exigir al govern espanyol la retirada del recurs”, el que “ha acabat originant aquesta sentència”.

El manifest insta els grups parlamentaris a votar en contra d’aquesta proposició “que tindria uns efectes molt perjudicials per a la normalització de la llengua catalana”, reforçar i assegurar el català com a llengua del sistema educatiu, garantir la no discriminació dels alumnes en el seu accés al coneixement i ús del català, col·laborar amb les institucions dels altres territoris de llengua catalana per tal d’optimitzar recursos i aplegar esforços en una planificació lingüística coordinada que faci del català l’idioma públic comú i de cohesió de la societat i fomentar el català a l’escola fent-lo útil, necessari i atractiu fora dels centres educatius.

“Persecució política, legal i administrativa”

El manifest i els seus signants situen el català com una “aportació singular insubstituïble al patrimoni de la humanitat” a més d’un instrument de comunicació, cohesió social i identitat cultural. “Els llargs períodes de persecució política, legal i administrativa l’han col·locada en una situació de minorització en tots els àmbits i n’han accelerat el procés de substitució lingüística”, lamenta el text abans de recordar que fins fa un segle el català era la llengua familiar i d’ús social, mentre que ara està arraconada.

Llengua d’acollida i d’igualtat d’oportunitats

El català, recorden, és llengua d’acollida per a gent de tots els orígens, així com un patrimoni cultural a compartir. Per això, consideren que la “generalització de la immersió lingüística” continua sent un “requisit indispensable” per a la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans, tal com ja ho va ser en els seus orígens, a Santa Coloma de Gramanet.

“Si comunitats lingüístiques amb centenars de milions de parlants fan servir el seu idioma en l’ensenyament de manera normal, és evident que també ho ha de fer la catalana perquè té com a pròpia una llengua mitjana que pateix una persecució activa i atàvica”, conclou el manifest.

En paral·lel a aquesta iniciativa de la Plataforma per la Llengua, s’està preparant també una nova manifestació aquest dissabte 2 d’abril per tal de mostrar el rebuig “frontal” de la societat catalana a l’acord per modificar la llei de política lingüística.

Els noms dels 90 signants