El pacte per acatar la sentència del 25% origina una nova manifestació

El març ha estat un mes de mobilitzacions, i s’espera que l’abril comenci de la mateixa manera. Diverses entitats i sindicats estan preparant una gran manifestació el pròxim dissabte dia 2 a Barcelona, tot i que l’hora i lloc de la concentració encara s’està debatent. De fet, aquesta tarda hi ha reunió entre els sindicats que formen la plataforma Pública i en català -el SEPC, La Intersindical, la COS i USTEC– per acabar de decidir els detalls de la convocatòria. Aquests mateixos sindicats són els que van convocar la vaga del 23 de març contra la sentència del 25% i l’“omissió” del Govern en la defensa de la llengua.

Aquesta manifestació serà en rebuig al pacte entre ERC, els Comuns, el PSC i Junts -tot i que se’n va despenjar a l’últim moment vistes les crítiques que va despertar- que “liquida” la immersió, segons denuncien. De fet, el passat dissabte ja hi va haver una primera manifestació organitzada de forma express per respondre immediatament l’anunci d’aquest acord que deixa la llengua vehicular en mans dels centres. La del pròxim dissabte -organitzada amb més temps i secundada per més entitats- pretén mostrar el rebuig de la societat catalana a aquest pacte que relega el català en un moment d’arraconament de la llengua.

Reunió urgent de Somescola

En aquest marc, la plataforma Somescola -que el passat mes de desembre ja va organitzar una manifestació multitudinària per la llengua– es reuneix en un plenari convocat de manera urgent per tal de consensuar el posicionament de la plataforma sobre l’acord d’aquests quatre partits per tal de modificar la llei de política lingüística per la via d’urgència. També s’acordaran propostes d’acció per tal de “bloquejar” l’aplicació de la sentència del 25% a les escoles catalanes.

Algunes veus coneixedores denuncien que el Govern està intentant “influir” en les entitats presents a Somescola per tal de “vendre” l’acord de dijous al Parlament. Asseguren que l’executiu de Pere Aragonès vol explicar a les entitats un acord que, com ha defensat en darreres declaracions, “protegeix el català a les escoles”. “El català és qui surt guanyant amb aquest acord, davant una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havíem de respondre. No ens podem quedar de braços creuats”, va dir divendres passat en un acte a Tarragona.