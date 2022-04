L’ANC es reivindica com la “força” que portarà Catalunya a la independència

L‘Assemblea Nacional Catalana (ANC) s’ha reivindicat aquest diumenge com la “força” que portarà Catalunya a la independència. En un acte celebrar a Sant Cugat del Vallès, l’ANC ha presentat la campanya del seu 10è aniversari, La força que tot mou, en el que ha estat l’últim acte d’Elisenda Paluzie com a presidenta de l’entitat.

Paluzie ha reconegut que els 10 anys de l’ANC són una fita que “no hauríem volgut celebrar, però que ha arribat” i ha assegurat que esperen no celebrar-ne gaires més. “No ens agrada fer anys, sinó que volem poder-nos dissoldre al més aviat possible”. L’ANC ha estat una de les entitats més actives en el rebuig de l’acord a quatre bandes signat al Parlament per donar resposta a la sentència del 25%.

Elisenda Paluzie ha fet el seu últim discurs com a presidenta de l’ANC / ANC

Els jutges no es deixaran enredar

“No enredarem els jutges amb jocs malabars o projectes lingüístics, i ens haurem marcat un autogol”, ha criticat Paluzie. “Una cosa és que un jutge imposi el castellà com a llengua vehicular, i l’altra és que això ho voti el Parlament de Catalunya“. L’encara presidenta de l’entitat s’ha mostrat convençuda que el nou Secretariat Nacional sabrà agafar el relleu amb il·lusió. “Estic segura que l’Assemblea continuarà sent insubornable i independent”, ha dit. “No tingueu por de no seguir el corrent dominant, no tingueu por d’arriscar. Parleu amb la gent i sigueu la veu dels seus anhels”.

Per la seva banda, el vicepresident de l’ANC, David Fernàndez, ha assegurat que “la independència és possible, és viable, i és necessària! Ni volem ni podem esperar que les institucions vulguin assumir el lideratge que els correspon”. Fernàndez ha animat la societat civil a “recuperar el lideratge i consolidar i enfortir el moviment popular per la independència, i incrementar pressió sobre institucions i partits”.

Fa uns dies l’ANC va aprovar per aclaparadora majoria el nou full de ruta de l’entitat, que entre altres coses vol impulsar una llista cívica per a les pròximes eleccions a Parlament i planteja també presentar una llista a les eleccions espanyoles o directament promoure el vot nul o en blanc.