Els partits dilaten l’aprovació de l’acord del català

El grups parlamentaris que participen en l’acord del català per esquivar la sentència del 25% de castellà han decidit donar-se més temps per tancar-lo. ERC, PSC, Comuns i JxCat havien pactat consolidar l’acord amb un nou text que es pogués presentar al ple del Parlament la setmana que ve i votar-lo en el tercer dia. Finalment, però, els partits han acceptat la petició de JxCat d’endarrerir la votació de la modificació de la Llei de Política Lingüística, que va suscitar una enorme polèmica quan es va presentar inicialment. Les crítiques van fer que JxCat reculés, tot i que no va sortir de l’acord, que alguns sectors consideren com un atac a la llengua catalana i al sistema d’immersió lingüística a l’escola.

Aquest retard s’ha decidit a petició de JxCat. Fonts de la formació han explicat que necessiten més temps per buscar el consens amb les entitats educatives i de defensa de la llengua. Les mateixes fonts apunten que JxCat té una proposta i que també espera poder recollir més opinions amb entitats amb les quals encara té pendent de reunir-se. Posteriorment, tots els grups parlamentaris hauran de reunir-se per posar en comú les diferents visions que hagin recollit. S’ha decidit ajornar el debat i aprovació de l’acord fins al ple previst per a la setmana del 9 de maig.

El PSC i Comuns s’han avingut a donar més temps per a l’elaboració de les esmenes, però aquestes dues formacions tenen interès en què l’aprovació de la modificació es faci el més ràpid possible. Aquesta votació, que havia de tenir lloc la setmana que ve, s’allunya ara després que explotés el cas de ciberespionatge Catalangate, que ha obert una nova escletxa entre els partits independentistes i el govern espanyol. De fet, algunes veus de JxCat estan reclamant que es trenqui el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.