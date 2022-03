El Govern reconeix que “no s’ha explicat bé” l’acord polític pel català

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha admès que “la comunicació” sobre la modificació de la llei de política lingüística que deixa el català en mans dels centres educatius “no s’ha fet del tot bé”. “Hi ha moltes coses que no han arribat com havien d’arribar”, ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu del Govern. Per això, ha assegurat, cal “seguir treballant per continuar explicant la necessitat de la reforma”. La portaveu del Govern l’ha defensat amb l’argument que és una llei del 1998 i “en 24 anys han canviat moltes coses”. De fet, la situació del català, ha dit, és una de les que més ha canviat, perquè ara “és la llengua més perjudicada”. “S’ha de treballar per revertir-ho i és el que està fent el Govern”, ha assegurat.

Plaja ha rebutjat explicar què pensa el Govern sobre el manifest que van signar més de 90 personalitats de la cultura catalana contra la reforma de la llei de política lingüística, però ha assegurat que l’objectiu és “compartit”. “Ningú dubta que hi ha un objectiu compartit entre els qui signen el manifest, el Govern i els partits polítics que han impulsat la reforma”, ha assegurat abans d’assenyalar que l’objectiu és “la defensa del català”. “L’objectiu del Govern és la defensa del català i la protecció de l’escola catalana”, ha insistit. Plaja ha assegurat que hi ha “consens polític” per “enfortir el català al món educatiu” i per “evitar noves ingerències judicials”.

Debatre i votar la reforma el 28 d’abril

Poc després d’aquestes declaracions s’ha sabut que ERC, JxCAT, PSC i Comuns tenen intenció de debatre i votar aquesta modificació el 28 d’abril, tot i que han acordat dialogar per trobar una nova proposta de consens que no generi tan rebuig. De fet, les crítiques han estat tan grans que JxCAT va arribar a despenjar-se de l’acord el mateix dia que es va fer públic.