Cuevillas i Comín volen que JxCat trenqui amb el PSC a la Diputació

Creix el malestar entre alguns sectors de JxCat pel manteniment del pacte a la Diputació de Barcelona amb el PSC després de l’escàndol del Catalangate. El diputat de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas i l’eurodiputat Toni Comín han manifestat la necessitat de replantejar les relacions amb els socialistes en aquesta institució supramunicipal arran del cas de ciberespionatge. En declaracions a EL MÓN aquest dimecres, Cuevillas ha dit que, a partir de les revelacions del Catalangate i “interpretant les declaracions” que el president a l’exili, Carles Puigdemont, va fer ahir a Brussel·les, seria “una conseqüència lògica” que es trenqués el pacte.

Cuevillas considera que si JxCat fa aquest pas hauria de ser “immediat” i que per immediat entenia que hauria de ser el més aviat possible, “demà”. Ara bé, el diputat ha recordat que no es pot oblidar que el partit està a les portes del seu congrés i que serà en aquest escenari on “es confrontaran dos models de partit”. Cuevillas considera que JxCat ha de ser “una formació valenta” i, respecte a la possibilitat de sortir del Govern de coalició amb ERC, afirma que hi ha de romandre “en la mesura que tingui sentit”, és a dir, mentre “pugui condicionar les polítiques” de l’executiu. “A veure com s’actua a partir d’ara perquè hi ha hagut moments que s’ha fet massa seguidisme d’ERC”, ha advertit l’advocat i polític.

El malestar pel pacte amb els socialistes és, en opinió de Cuevillas, majoritari entre les bases el partit perquè així ho percep en trobades que està fent per tot el país. “La gent no entén el pacte”, ha reiterat, tot i que ha subratllat que la necessitat de trencar el pacte és una opinió personal. “Orgànicament no soc ningú, soc diputat, no formo part de l’estructura de direcció del partit”, ha subratllat. Malgrat el descontentament amb el pacte, Cuevillas afirma que no hi ha cap moviment organitzat, però sí que té la percepció que és un assumpte “que costa de pair des de fa temps”. És per això que el diputat demana que la qüestió s’abordi perquè “hem de ser valents en molts fronts”.

Toni Comín reclama trencar el pacte per “predicar amb l’exemple”

Per la seva banda, l’eurodiputat de Junts i vicepresident del Consell per la República, Toni Comín, també s’ha afegit a les crítiques al pacte a la Diputació. Segons recull l’agència ACN, Comín ha suggerit que Junts ha de trencar-lo “per predicar amb l’exemple” després del Catalangate. “Tothom ha de fer un exercici de coherència. Si un vol tenir autoritat moral per exigir segons quines coses ha de ser conseqüent amb les decisions que pren un mateix”, ha dit en una entrevista a Els Matins de TV3. Comín ha agregat que qui espia és el govern espanyol i no el govern de la Diputació de Barcelona però ha remarcat que la presidència de la Diputació està en mans del “mateix partit” que l’executiu de Pedro Sánchez.