L’acord pel català es mantindrà aparcat per manca de consens

La modificació de la Llei de Política Lingüística, la via que ERC, JxCat, PSC i Comuns van pactar per fer front a la sentència del 25% de castellà no es discutirà ni aprovarà al ple del Parlament de la setmana que ve. La Mesa no ha inclòs aquesta qüestió en l’ordre del dia per la setmana vinent. La manca de consens pel que fa a la modificació d’aquesta llei fa que hi hagi dificultat per fer avançar la iniciativa. Junts per Catalunya està mantenint reunions amb entitats de l’àmbit lingüístic i educatiu per trobar consens, però el cert és que ara per ara moltes d’aquestes entitats rebutgen totalment tocar la Llei de Política Lingüística.

Tal i com va explicar EL MÓN, les possibilitats que l’acord pel català presentat ERC, JxCAT, PSC i Comuns es reformuli i tiri endavant són menys cada dia que passa. Els partits ja han dilatat el debat i la votació d’un text alternatiu una vegada i avui hi han tornat perquè no hi ha consens. Aquest temps està servint perquè els que s’oposen a la modificació de la Llei de Política Lingüística agafin múscul. L’oposició a fer canvis normatius també creix a l’interior de JxCat, on conviuen diferents posicions.

Sectors de Junts reclamen validar qualsevol acord amb les bases

Diverses veus de la formació consultades per EL MÓN s’oposen a canviar una llei vigent des del 1998 i contra la qual ningú havia actuat fins ara. En algun cas, a més a més, es planteja que la decisió que el partit prengui al respecte ha de ser consultada amb les bases. De fet, no seria la primera vegada que el partit porta a votació entre els seus militants un pacte, com ja es va fer el maig de l’any passat per validar l’acord d’investidura rubricat entre l’actual secretari general del partit, Jordi Sánchez, i Pere Aragonès. Precisament aquest cap de setmana la militància està cridada a votar sobre el reglament per escollir nou líder en el proper congrés nacional. Veus del partit consultades per EL MÓN creuen que un pacte crucial referit a la llengua cal que passi també pel dictamen de les bases. Aquesta necessitat hauria estat traslladada a l’executiva del partit, però de moment la direcció no ha expressat que tingui aquesta voluntat