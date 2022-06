Turull garanteix la pau a Junts repescant el secretari d’organització pactat amb Borràs

David Torrents, l’home de l’òrbita de Laura Borràs proposat com a secretari d’organització de Junts en la candidatura d’unitat pactada amb Jordi Turull, podrà ocupar el càrrec finalment, malgrat que no va obtenir prou vots en el congrés d’Argelers del partit. Aquesta és, almenys, la proposta del nou secretari general, que ha adreçat una carta a la militància en què demana als afiliats que ratifiquin la decisió, consensuada amb l’executiva. Segons el text de Jordi Turull, es tracta d’una proposta que “vol compatibilitzar la paraula donada de mantenir l’equilibri de l’acord per la candidatura unitària, també pel que fa a les persones que la configuren i, al mateix temps, que el veredicte final sigui dels afiliats”.

Laura Borràs, Jordi Turull i Jordi Puigneró a Argelers / Mireia Comas

En la mateixa carta, Turull també proposa dos noms més, el de Lluís Guinó i el d’Ester Vallès, per substituir dues vacants més, una de les quals és de la Miquel Sàmper, l’exconseller d’Interior, que ha hagut de renunciar a formar part de l’executiva perquè va ser nomenat membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i és incompatible amb formar part de la direcció d’un partit.

Més de 24 hores de votació, dimecres i dijous

La votació per ratificar aquestes decisions, que garanteixen la pau social a l’interior de Junts, serà telemàtica –com ja va ser la del congrés per escollir l’executiva– i es farà a través de l’espai Decidim, des d’aquest dimecres, 15 de juny, a les 9 del matí fins dijous, 16 de juny, a les dues de la tarda. Hi haurà, per tant, més de 24 hores per votar.

Si es confirma que Torrents serà el secretari d’organització, es consolidarà la malla entre les dues branques de Junts dissenyada en el treballat pacte entre Turull i Laura Borràs, que ocupa la presidència del partit com a relleu de Carles Puigdemont. Torrents, de la família de Borràs, tindrà com a secretari d’organització la contrapart en David Seldoni, de l’òrbita de Turull, com a secretari de política municipal, un altre càrrec clau en la vida interna d’un partit. Sobretot, a les portes d’unes eleccions municipals on la formació s’hi juga molt.