Turull insisteix que Junts no deixarà el Govern sinó que analitzarà l’acord

Junts per Catalunya ha estat protagonista en les últimes setmanes no només pel seu Congrés a Argelers on s’ha triat la nova executiva, sinó també perquè va ser el blanc de les incendiàries declaracions de Gabriel Rufián on titllava el president a l’exili, Carles Puigdemont, de “tarat”.

En aquest marc, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reiterat que Junts no deixarà el Govern com semblava suggerir un dels documents de la ponència que s’han filtrat, sinó que la intenció és “veure si s’estan complint els compromisos” i avaluar si aquests “serveixen per avançar”. “Només és una avaluació”, ha insistit. Aquestes declaracions van en consonància amb una entrevista publicada aquest diumenge al diari Ara on ha assegurat que a partir d’aquesta avaluació “ja es veurà” el futur de Junts a l’executiu liderat per Pere Aragonès.

Reformular l’estratègia davant el fracàs de la taula de diàleg

Turull creu que és possible “plantejar una reformulació” de l’acord a què es va arribar per investir aquest Govern, per exemple pel que fa a la taula de diàleg. Quan es va arribar a l’acord de Govern ara fa un any els republicans van exigir donar un marge de dos anys a la taula de diàleg, però Junts sempre ha estat crític amb aquesta eina, que titllen de “presa de pel”. La taula només s’ha reunit una vegada des que Pere Aragonès és president, el que Junts creu que demostra que no serveix de res.

Ara que la taula està paralitzada, Turull creu que les expectatives d’ERC no s’han complert i per tant hi ha la possibilitat de replantejar l’estratègia. Aquest replantejament, però, està condicionat a l’opinió de les bases de Junts, ha insistit el nou secretari general del partit. “El que no farem és bloquejar el país al servei d’un pacte, perquè volem seguir un itinerari que acabi el que vam votar i decidir l’1 d’Octubre”, ha advertit.

Turull s’ha desmarcat d’ERC perquè els republicans “diuen hem de ser més per començar a fer”, mentre que ha explicat que Junts creu que “o comencem a fer o mai serem més”. Sobre el fet que els republicans siguin socis del PSOE en algunes votacions, Turull els ha advertit que hi ha poques diferències entre el PSOE i Vox: “Són més antipàtics, però no massa pitjors ni faran molta més guerra bruta”.

Dard contra Rufián

Preguntat per la relació amb els republicans després de les últimes declaracions del portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que li va dir “tarat” a qui va declarar la independència, per tant, a Puigdemont, Turull ha assegurat que tot és “un personatge” que “s’ha d’anar alimentant”. “A vegades es passa de voltes”, ha afegit abans de celebrar que l’intelocutor de la seva formació no sigui Rufián.