Turull, sobre Rufián: “Ha quedat desacreditat a casa seva”

El nou secretari de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat que Gabriel Rufián “ha quedat desacreditat” sobretot “a casa seva”. “El que és trist és que no és casual. Un cop pots patinar, però dos o tres i en tan poc temps…”, ha assenyalat visiblement contrariat amb el portaveu d’ERC, que com ha apuntat no és la primera vegada que critica Junts i genera polèmiques entre socis de govern. Un dels darrers exabruptes que va proferir Rufián sobre Junts al mes de maig va ser la famosa frase que va dir a Jaume Asens al Congrés, quan li va etzibar que deixés d'”anar tant a Waterloo”. Turull ha assegurat que no hi ha res més a comentar sobre Rufián perquè no cal “anar a remolc de segons què o segons qui”.

Aquest matí el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que el president a l’exili, Carles Puigdemont, és un “tarat” per haver declarat la independència l’any 2017. Ho ha dit al programa de TV3 Planta Baixa, però de seguida ha arribat també al Parlament, on Junts ha demanat explicacions i Pere Aragonès ha desautoritzat el seu company de files. Després de l’allau de crítiques, especialment les d’Aragonès, Oriol Junqueras i Marta Rovira, Rufián ha matisat les seves declaracions i s’ha disculpat amb qui s’hagi sentit ofès, tot i que aquestes paraules no han calmat les aigües a la formació de Puigdemont.

Total suport a Laura Borràs en el seu cas i més retrets a ERC

En paral·lel, sobre la investigació oberta pel cas de Laura Borràs al capdavant de l’Institut de les Lletres, Turull ha assegurat que està al costat de la presidenta del Parlament i ha llençat un nou dard a ERC en assenyalar que sempre està del costat de la presumpció d’innocència “fins i tot en els casos d’enemics electorals”. Turull ha assegurat que “no és casualitat” que hagi esclatat aquest cas en aquest moment perquè “ja en van molt”.

El secretari general de Junts ha insistit que “amb aquest estat judicial i d’injustícies” és de rebut defensar la presumpció d’innocència, pel que ha assegurat que ERC i la CUP haurien de defensar aquest principi “bàsic en el dret”. “No m’agradaria que entre nosaltres mateixos ens anéssim carregant el que reivindiquem”, ha demanat per insistir en la idea que ERC i la CUP no han de seguir el punt del reglament sobre la pèrdua de l’acta de diputat en cas d’estar imputat.

Jordi Turull, Laura Borràs i Josep Rius a la primera reunió de l’executiva de Junts / ACN

Laura Borràs i Marta Rovira van tenir una enganxada recentment precisament per aquest cas, ja que ERC reclama a la presidenta més transparència i assegura que la presidenta del Parlament no pot demanar suport “a cegues” en un cas com aquest sinó que s’ha de “preservar el projecte col·lectiu”.

Turull rebutja la “targeta vermella directa” al Govern

El secretari general de Junts ha descartat sortir del Govern com semblava recollir la ponència del partit. “Estem fent un anàlisi de l’acord de Govern, però no vol dir una targeta vermella directa”, ha assegurat després que Xavier Graset l’hagi interpel·lat sobre el document enviat a la militància on es busca establir els passos a seguir per culminar la independència. “Junts va néixer per aquells qui no volem les molles sinó el pa sencer”, ha insistit.

Sobre la taula de diàleg, Turull ha assegurat que no és una taula sinó una reunió d’un únic dia. “Hem de passar a l’acció i tornar a començar a marcar un full de ruta, un traçat per culminar la independència de Catalunya”, ha insistit abans de fer referència a la unitat amb la resta de partits independentistes i les entitats. “No pot ser que només ens recordem de Santa Barbara quan trona”, ha afegit abans de reiterar que l’Estat “no s’atura”. Per això, ha dit, abans de l’1 d’octubre d’aquest any, quan es compleixen cinc anys, contactaran amb tothom qui va fer possible la “victòria sense pal·liatius” de l’1-O per “posar la directa” i “sortir de la rotonda” per culminar la independència.