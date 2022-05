Picabaralla entre Rufián i Asens pels viatges a Waterloo

Enmig del debat sobre l’espionatge amb Pegasus aquest dijous al Ple del Congrés dels Diputats, en la seva intervenció final el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha encès la polèmica amb el portaveu d’Unidas Podemos, Jaume Asens. Rufián li ha retret al protaveu dels Comuns que es trenquin ponts amb ERC i ha deixat anar una frase a Asens que ha aixecat polseguera: “deixa d’anar tant a Waterloo, vinga”, en referència a la residència del president a l’exili, Carles Puigdemont.

Asens li ha retret a Rufián que ERC hagi acusat els Comuns d’haver-se beneficiat de l’espionatge i va titllar de “molt lleig” que s’insinués que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, guanyés les eleccions municipals “gràcies al CNI”. Asens ho ha considerat una calúmnia. Rufián ha continuat posant-se amb els Comuns: “Dues paraules per a la seva vergonya: Manuel Valls; ja n’hi ha prou de trencar ponts amb ERC, deixa d’anar tant a Waterloo, vinga”. Aquestes declaracions han indignat sobretot Junts per Catalunya, que han demanat una rectificació formal a Rufián.

Carles Puigdemont reacciona des de Waterloo

La polèmica va aixecar la reacció del president a l’exili. Carles Puigdemont va lamentar que a ERC li “molestin” les visites a Waterloo. “Anar a Waterloo a fer política o a fer visites personals només molestava als qui ens volen aïllar i empresonar. Veig que ara també molesta a ERC”, ha reflexionat l’ex president de la Generalitat i eurodiputat al seu compte de Twitter. “Em sap molt de greu. Sobretot perquè si l’alternativa és anar tant a Madrid, ja en veiem els resultats”, ha reblat.

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu / ACN

En la mateixa sessió del ple on s’ha originat la polèmica, Rufián ha recriminat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que justifiqui l’espionatge legal als independentistes per “talls de carretera, inclús un tall de l’aeroport o la crema de contenidors”. “Si algun dia els sindicats d’aquest país, pel motiu que sigui, munten una vaga general en què passen aquestes coses, també els espiaran?”, ha preguntat Rufián en el segon torn de rèplica aquest dijous al ple de la cambra baixa després que Sánchez hagi defensat que el seu “deure” era “salvaguardar l’ordre constitucional” quan el 2019 hi havia un “evident problema de seguretat” a Catalunya amb “sabotatges diaris”. Rufián ha vist “preocupant” aquesta argumentació de Sánchez.