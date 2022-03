El TSJC tanca la instrucció del cas Borràs i hi veu indicis de delicte

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tancat la instrucció de la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i ha donat deu dies a la fiscalia perquè presenti el seu escrit d’acusació o arxivament, tot i que l’escrit apunta a indicis de delicte. “Una vegada conclosa la instrucció, el resultat de les diferents diligències permet apreciar com a fets indiciàriament acreditats, que constitueixen els delictes que més endavant s’enumeraran”, assegura en el seu auto el magistrat instructor, Jordi Seguí.

El #magistrat @tsj_cat finalitza la instrucció de la causa oberta a la presidenta del @parlamentcat i altres 3 persones i ho trasllada al @fiscal_es perquè presenti escrit d’acusació o arxiu (Segueix fil 🧵) — TSJCat (@tsj_cat) March 14, 2022

Auto del TSJC sobre el cas de Laura Borràs

Borràs està acusada de trossejar diversos contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i té una causa oberta per delictes continuats de prevaricació administrativa, frau administratiu, falsedat documental mercantil i malversació de cabals públics. El TSJC va anunciar a principis de febrer que allargava sis mesos més la instrucció del cas per resoldre un recurs d’apel·lació d’Isaías Herrero, un dels altres investigats i que hauria rebut gairebé 260.000 euros de manera directa o indirecta pels 18 contractes que li va adjudicar la ILC entre el 2013 i el 2017. El magistrat també agrupa la causa per incloure dos investigats més.

Abús de funcions

Segons l’auto, Laura Borràs “va abusar de les funcions que tenia reconegudes en qualitat de directora de la ILC dictant resolucions injustes en aprovar les adjudicacions dels divuit contractes menors més amunt esmentats, amb plena consciència que les adjudicacions entraven en contradicció amb les exigències de la legislació reguladora dels contractes del sector públic”. Seguí també considera acreditada una “relació professional prèvia” entre Isaías Herrero i Laura Borràs.

El Tribunal Suprem va obrir un procediment contra Borràs el 17 de desembre del 2019 després de rebre el cas del jutjat d’Instrucció número 9 de Barcelona perquè era diputada al Congrés dels Diputats, però després d’abandonar Madrid per anar a les llistes de JxCat i ser nomenada presidenta del Parlament de Catalunya, el TSJC va assumir el cas.