Les disculpes de Rufián pels insults a Puigdemont no frenen les crítiques

Les disculpes que el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha expressat aquest dimarts pels insults contra el president a l’exili, Carles Puigdemont, no han aturat les crítiques per part de JxCat i per algun dels seus companys de partit. Rufián ha dit aquest matí al programa Planta Baixa de TV3 que qui el 2017 va declarar la independència és “un tarat”. “Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. El tarat és qui la va proclamar. No qui va publicar un tuit“, ha dit Rufián davant les càmeres de televisió.

Posteriorment, Rufián ha fet una piulada per intentar “matisar” les declaracions, justament en què la polèmica saltava a la sessió de control del Govern al Parlament. El president del Govern, Pere Aragonès, ha dit que no compartia i que discrepava de les declaracions de Rufián. També el diputat republicà Josep Maria Salvadó se solidaritzava amb Puigdemont i l’exili. A les xarxes, el també republicà Rubén Wagensberg s’expressava en contra de les declaracions del seu company de files. Wagensberg ha titllat d'”indecent i repugnant” el “tracte” dispensat per Rufián “a un president a l’exili i a qui pateix la repressió”.

És indecent i repugnant aquest tracte a un president a l’exili i a qui pateix la repressió. https://t.co/rfpqhLZwCt — Ruben Wagensberg (@wagensberg) June 8, 2022

Després de les declaracions d’Aragonès al ple, Rufián ha fet unes declaracions als passadissos del Congrés. El republicà ha demanat “disculpes” per unes declaracions que ha descrit com a “molt desafortunades”. “Demano disculpes a qui s’hagi pogut sentit ofès començant per Puigdemont, Pere Aragonès i Oriol Junqueras. Crec que es podia explicar de maneres molt diferents i jo ho he explicat de la pitjor manera. O sigui que perdó”, ha afegit des del Congrés.

Puigneró diu que Rufián “no és digne de Catalunya” pels insults a Puigdemont

Les disculpes, però, no han acabat de satisfer JxCat. Si el seu portaveu, Josep Rius, ha demanat a ERC que “cessin els atacs” contra Puigdemont, el vicepresident del Govern i conseller de Territori i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha anat més enllà i ha dit que Rufián “no és digne de Catalunya”.

Amb paraules com aquestes es constata que Rufián no és digne de Catalunya. pic.twitter.com/remUPlSJsV — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) June 8, 2022

Des de JxCat abans també havien expressat el seu malestar diputats com Francesc Dalmases, que ha subratllat el fet que Rufián insultés fent servir malalties mentals. Dalmases ha agraït el suport d’Aragonès, Salvadó i Wagensberg.