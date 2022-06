Rufián diu que Puigdemont és “un tarat” per haver fet la DUI

La guerra entre el portaveu d’ERC al Congrés de Diputats espanyol, Gabriel Rufián, i el president a l’exili, Carles Puigdemont, continua. Aquest dimarts, en el marc d’unes declaracions al programa de TV3 Planta baixa, Rufián ha qualificat el president a l’exili de “tarat” per haver declarat la independència de forma unilateral el 2017. “Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. El tarat és qui la va proclamar. No qui va publicar un tuit”, ha assegurat Rufián.

Aquestes declaracions han generat sorpresa als conductors del programa, Ricard Ustrell i Maiol Roger. “Has fet un altre tuit ara”, li ha dit Ustrell estupefacte. El presentador, abans de cloure la connexió, li ha ofert a Rufián si volia “matisar” el que havia dit, cosa que el portaveu republicà no ha volgut fer i s’ha acomiadat de l’audiència.

Rufián no es penedeix de la piulada de les 155 monedes de plata

Rufián ha arribat a fer aquestes declaracions perquè els periodistes li han preguntat si es penedia d’alguna piulada de les que ha fet en el passat, com podia ser la de les 155 monedes de plata, que es va fer cèlebre durant l’1-O. Es va interpretar aquella piulada com una maniobra de pressió de Rufián a Puigdemont en un moment en què el president valorava si fer la DUI o bé convocar eleccions autonòmiques.

Les darreres setmanes ja s’han viscut topades entre Rufián i Puigdemont. De fet, Rufián va generar una crisi entre ERC i JxCat per haver vinculat Puigdemont i el seu entorn amb Vladímir Putin. El republicà va qualificar l’entorn de Puigdemont de “senyorets” que jugaven a fer el James Bond per Europa.

Més recentment, Rufián va polemitzar amb el portaveu dels Comuns, Jaume Asens, dient-li que deixés d’anar a Waterloo. Aquesta referència a al casa de la república, on viu el president a l’exili, va aixecar malestar a les files de JxCat. També Puigdemont ho va lamentar. En el congrés nacional d’Argelers, el líder de JxCat va carregar contra ERC i la seva estratègia de diàleg.