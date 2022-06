Puigdemont denuncia que “l’a por ellos” contra Catalunya continua

El president a l’exili Carles Puigdemont s’ha acomiadat de la presidència de Junts per Catalunya aquest dissabte al congrés d’Argelers amb un discurs contundent contra la repressió al “corrupte” estat espanyol. Puigdemont també ha enviat un missatge a aquells que pretenen tirar endavant amb una agenda de normalització de les relacions mentre encara hi ha exiliats i represaliats per l’1-O. El president a l’exili ha denunciat que la “doctrina de l’a por ellos” que va començar el 2017 continua actualment i que no importa si a Espanya hi ha un govern d’esquerres o dretes perquè, sigui qui sigui, sempre “menteix” i “incompleix els seus compromisos”.

Davant d’aquest context, Puigdemont ha denunciat aquells que opten per “la política de l’estruç”, que representa “posar el cap sota terra quan les coses van malament” i “enganyar-se fent l’orni”. Puigdemont ha manifestat que aquesta política “pot ser útil” si l’objectiu és “enfortir determinat partit o prioritzar el benestar dels seus quadres”. Ara bé, ha advertit que “això té conseqüències catastròfiques per als ciutadans”.

Puigdemont ha demanat a la nova direcció de Junts que s’escull en aquest congrés que mantingui el compromís per la independència “enmig de tantes confusions, renúncies, divisions, desànim i desmobilització”. “A Junts se’ns pot reconèixer, estant en el Govern o a l’oposició, com l’instrument polític que, malgrat tenir-ho tot en contra, sense drets, amb silencis i boicots, es manté compromesa i útil per culminar el procés d’independència”, ha subratllat.

Tot i que no s’ha referit en cap moment de forma explícita a ERC, el discurs de Puigdemont hi ha fet referències implícites. Una d’elles, al principi del discurs, ha estat quan ha fet una defensa de l’exili. En les seves paraules ressonava encara la polèmica dels darrers dies amb el portaveu al Congrés d’ERC, Gabriel Rufián, que ha recriminat a Jaume Asens les seves visites a Waterloo. “Mentre hi hagi gent a l’exili, se l’ha d’anar a veure, i és clar que sí, perquè l’exili és casa vostra i és a l’exili on preservem moltes de les coses que l’Estat espanyol voldria liquidades, com deia aquella vicepresidenta espanyola d’infausta memòria”, ha dit Puigdemont, en referència a Soraya Sáenz de Santamaría. “I no, no estem liquidats”, ha reblat.

Puigdemont avisa dels intents de “dissuadir” l’independentisme

La intervenció de Puigdemont ha estat un esforç per deixar clar el missatge que no es pot normalitzar la repressió malgrat algunes estratègies que intenten “dissuadir l’independentisme”. El president a l’exili ha remarcat que encara avui els catalans i els independentistes són “ciutadans de segona” a l’Estat espanyol. “El nostre partit no ho ha de normalitzar i ho ha de denunciar sempre, per vergonya seva”, ha subratllat. El president de Junts sortint ha reiterat que la repressió contra l’independentisme “no és gens normal i, mirat des d’Europa, encara n’menys un estat de repressió que no ha deixat d’accelerar des d’aquell infaust discurs del 3 d’octubre” del rei espanyol Felip VI.

Puigdemont amb la cúpula de Junts a Argelers / Mireia Comas

El xantatge de l’Estat també amb les inversions

Puigdemont també ha carregat contra el sistema judicial espanyol –”una extensió del grup parlamentari de Vox”– per anar en contra dels independentistes de forma sistemàtica. I ha advertit del xantatge de l’Estat espanyol pel que fa al finançament de Catalunya. “Fins que no voteu bé, no us donaran els diners”, ha avisat. El president a l’exili ha afegit que els catalans “tampoc viuen en condicions normals, no perquè no vulguin sinó perquè no els deixen, els ho impedeix la doctrina de l’a por ellos“. “L’a por ellos el declinen en tots els camps que tenen”, ha sentenciat.

Davant aquest context, el president sortint de Junts ha considerat que “no hi ha res més fantasiós que fer política de temps normals en temps tan greus com els que vivim ara farà cinc anys”. Puigdemont ha tancat la sessió matinal del congrés de Junts, després la intervenció de Jordi Sánchez, en la qual el secretari general sortint ha defensat treballar per la unitat estratègica de l’independentisme i en convertir JxCat en un agent mobilitzador a Catalunya. Sànchez també ha insistit a defensar les “responsabilitats institucionals” de Junts.