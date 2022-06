Puigdemont arriba a Argelers i arrenca el congrés de la renovació de Junts

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha arribat aquest dissabte, al voltant de les 10 hores, a l’espai Jean Carrere d’Argelers, a la Catalunya Nord, on se celebra el congrés del Junts per Catalunya que ha de servir per renovar la directiva. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha arribat uns minuts abans i ha accedit a l’edifici per un accés posterior al qual la premsa no tenia accés. Puigdemont, per la seva banda, ha arribat poc deprés en cotxe per la part de davant de l’edifici i ha estat rebut pel vicepresident del partit, l’exconseller Jordi Turull. Turull i el portaveu de Junts, Josep Rius, han acompanyat Puigdemont —que ràpidament ha estat envoltat de càmeres i fotògrafs— fins a la part posterior de l’edifici, on finalment s’ha pogut trobar amb Borràs, i han estat reunits uns minuts.

El congrés ha arrencat a porta tancada, però hi ha previstes intervencions en obert per la premsa a partir del migdia. La primera serà la del secretari general, Jordi Sànchez, que també abandona el càrrec després dels dos anys que ha passat dirigint la formació en l’etapa inicial de fundació. Després de Sànchez serà el torn de Carles Puigdemont, que farà el seu discurs de comiat després de decidir fer un pas al costat i facilitar que la direcció es compongui de manera que les diferents famílies que conviuen en el partit s’entenguin.

Només començar el congrés alguns dels participants han compartit imatges i vídeos dels minuts inicials de l’acte. La diputada al Congrés dels Diputats per Junts Pilar Calvo ha compartit un vídeo del moment en què han pujat a l’escenari expresos polítics i exiliats, que han estat ovacionats per la militància.

Votacions en tres urnes per escollir presidència, secretaria general i executiva

Després de dinar està previst que es donin els resultats de els votacions telemàtiques. Les votacions es distribueixen en tres urnes: presidència (i quatre vicepresidències), secretaria general (i dues secretaries més) i l’executiva amb 20 membres. Els militants han de validar un per un cadascun dels candidats i només aconsegueixen el seu pas a la directiva aquells que aconsegueixin almenys el 50% dels vots que el candidat més votat. Un cop coneguts els resultats, Turull i Borràs faran els dos discursos finals de la jornada.

El congrés d’Argelers suposa girar full a l’era Puigdemont, que ha ocupat una presidència merament simbòlica ja que la seva situació d’exiliat no ha permès la seva integració en el dia a dia. Precisament per aquestes dificultats també ha decidit fer el pas al costat i permetre l’accés a la presidència a algú que pugui tenir unes funcions més executives. Borràs assumirà aquesta presidència i es preveu que tingui més control sobre el partit, tenint en compte que el càrrec de secretari d’organització recaurà en David Torrents, una persona de l’absoluta confiança de la presidenta del Parlament.