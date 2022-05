Borràs i Turull apel·len a la “determinació” de l’1-O i reivindiquen Puigdemont

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller Jordi Turull ha presentat la seva candidatura unitària per presidir Junts apel·lant a la “determinació” i reivindicant la figura de Carles Puigdemont com a “referent polític” de l’independentisme. “Aquesta és el nostre origen. Ens remetem a l’1 d’octubre i al 21 de desembre”, ha dit Borràs. La futura presidenta de Junts ha afirmat que la candidatura de consens té una “imatge de solvència per avançar cap a la independència”.

La nova direcció de Junts està pendent de ratificació al congrés que el partit celebrarà a Argelers el pròxim 4 de juny, on la formació de Puigdemont vol posar les bases de futur del partit i preparar-se per al nou cicle electoral que comença amb les eleccions municipals del 2023. Durant la presentació de la candidatura conjunta a Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat), Borràs ha assegurat que Junts vol ser un “instrument al servei del país” per “aconseguir culminar” l’1-O.

Foto de família de la candidatura per presidir Junts / ACN

Junts té una candidatura cohesionada

Per la seva banda, Jordi Turull, que serà el pròxim secretari general en substitució de Jordi Sànchez, ha insistit que la candidatura està “molt cohesionada” i que, després de moltes negociacions, ha aconseguit “relligar totes les sensibilitats, des del punt de vista territorial, ideològic i de gènere”. L’exconseller defensa que no es presenten per “gestionar la resignació” després de la desfeta posterior al 27-O, sinó per “tornar a impulsar la determinació i compactació de la tardor del 2017”.

Turull ha reivindicat la figura del president català a l’exili, que “continua i continuarà sent el referent polític” del partit encara que deixi de ser-ne el president. Puigdemont es retrobarà amb la direcció de Junts a Argelers per certificar la renovació del partit. Després del congrés, el partit celebrarà les ponències política i organitzativa el 15 i 16 de juliol a l’Hospitalet de Llobregat. Tant Borràs com Turull ha assegurat que volen escoltar els afiliats i els militants abans de prendre decisions importants pel partit i ha promès que treballaran amb “rigorositat”.

La defensa del català necessita consens

Borràs també ha aprofitat la presentació de la candidatura per defensar el paper de Junts en les negociacions per aprovar una nova llei que serveixi per blindar la immersió davant les ingerències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. “La millor solució serà la que tingui el més ampli consens possible, això vol dir partits polítics però també comunitat educativa i entitats que treballen en defensa de la llengua”, ha dit. La presidenta del Parlament no ha volgut donar detalls sobre com avancen les negociacions, però ha assegurat que treballen “intensament” per “aconseguir preservar el model d’escola i defensar la llengua dels atacs que provenen dels tribunals”.