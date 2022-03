Junts decideix celebrar el congrés ordinari i aturar la pugna interna

L’executiva de Junts per Catalunya, reunida a Sallent, ha acordat per unanimitat comunicar al Consell Nacional, que se celebrarà a Alcarràs el 2 d’abril, la celebració del congrés ordinari en els terminis que fixen els estatuts del partit, tal i com estava previst, segons ha informat la formació a través d’un breu comunicat. Fonts de Junts han explicat a EL MÓN que tenen temps fins octubre per celebrar-lo, però que el més probable és que es faci al juliol. El congrés ordinari s’ha de celebrar aquest any, tot i que el partit havia valorat endarrerir-lo fins després de les municipals. La decisió arriba en un moment en què les bases del partit han començat a pressionar perquè aquest congrés se celebri. Algunes agrupacions territorials ho reclamen perquè consideren que el partit ha de consolidar-se de cara a les eleccions municipals del 2023.

Les competències del Congrés Nacional ordinari, que segons els estatuts s’ha de celebrar cada dos anys, són l’aprovació de les ponències ideològiques i organitzatives; l’elecció de 20 consellers nacionals; l’elecció dels òrgans de direcció de les comissions i dels altres òrgans del partit, entre d’altres qüestions que l’executiva nacional consideri oportunes.

La setmana passada la Vegueria del Penedès va ser la primera en obrir foc i reclamar públicament un congrés extraordinari, ara d’altres agrupacions, com en un efecte dominó, han pujat al carro. En els dos darrers dies, i segons ha pogut saber El Món, Junts de la Vegueria de la Catalunya Central ha comunicat a la direcció del partit la necessitat de convocar el congrés, màxim òrgan de decisió de la formació, amb una petició afegida que apunta directament a l’estat major del partit. “Cal que l’executiva reti comptes al conjunt del partit i que es donin les explicacions oportunes de forma urgent”, emfatitza un comunicat intern dels juntaires a la Catalunya Central, un veritable feu electoral de la formació.

La decisió arriba en un moment en què Junts es veu immersa en diverses polèmiques. La darrera ha estat les declaracions de la consellera Lourdes Ciuró, en què manifesta que el partit s’hauria d’obrir a pactar amb el PSC, fins i tot a la Generalitat. Aquestes afirmacions van fer que el partit la desautoritzés a última hora de diumenge. Els darrers dies Junts també ha efectuat moviments que han generat confusió pel que fa a l’acord que es va assolir al Parlament de Catalunya per modificar la Llei de Política Lingüística per fer front a la sentència del 25% de castellà.