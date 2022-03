Pressió sobre la direcció de Junts per celebrar el congrés del partit

La manca d’acord per celebrar el congrés nacional de Junts per Catalunya, màxim òrgan de direcció i decisió del partit, dins del termini dels dos anys que es va fixar està provocant moviments de les bases del partit, que reclamen que s’acceleri. L’executiva de Junts a la vegueria del Penedès és una de les primeres en expressar la seva inquietud per aquesta qüestió i ho ha fet a través d’un comunicat en què recorda que la celebració del congrés seria útil en un moment en què “estem agafant forces per afrontar les pròximes eleccions municipals”. “Ens estem preparant —apunta el comunicat— per presentar-nos al món municipal com un partit fort, capaç de liderar i generar il·lusió per poder afrontar el comicis del maig el 2023 amb els millors equips i programes”.

A la direcció de Junts no s’ha trobat consens per a la celebració del congrés, un desacord per la pugna pel control del partit i també davant el qüestionament sobre si la celebració ara d’aquest congrés podria ser contraproduent abans de les eleccions municipals. El comunicat de Junts Penedès, al qual han donat suport alguns membres del partit propers a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, reconeix que el congrés suposa un “gran repte i oportunitat” i recorda que d’acord amb el que es va decidir en el congrés fundacional s’hauria de celebrar com a màxim aquest juliol. Des d’aquesta vegueria es defensa que del congrés en poden sortir “reforçats i empoderats com a col·lectiu donant veu als afiliats”.

Aquests militants consideren que amb el reglament d’elecció de candidats per a les eleccions municipals aprovat,” com a partit hem d’enfocar tots els esforços per donar suport als nostres caps de llista i equips municipals, guanyant tot el temps que sigui possible per oferir com a partit les eines, formació i suports necessaris”. Junts Penedès reclama, en conseqüència que, “en la mesura que sigui possible, que s’avanci la celebració del congrés de Junts, així podem guanyar més temps i, finalitzat el congrés, podem donar el 100% de les nostres energies a guanyar les pròximes eleccions municipals arreu del territori”.