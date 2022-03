Ciuró no descarta que Junts pacti amb el PSC: “No ens autoexclourem”

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, no ha descartat un possible pacte amb el PSC per governar la Generalitat en el futur. “El que no farem nosaltres és autoexcloure’ns del terreny de joc, que és el que voldrien els nostres rivals polítics”, ha dit en una entrevista al Nació Digital. En aquest sentit, la consellera ha assegurat que “hem de jugar la mateixa partida que juga tothom” i ha alertat que “el 52% independentista són els pares per la manca d’unitat des del minut zero amb ERC i la CUP”.

Durant l’entrevista, Ciuró no ha volgut fer declaracions sobre com afrontarà l’independentisme el judici a Laura Borràs, la presidenta del Parlament. Per a Ciuró, “l’error matriu és carregar-se la presumpció d’innocència a través de l’esmena”, que van acordar JxSí i la CUP fa dues legislatures, “perquè això deixa la porta oberta a qualsevol discrecionalitat”. S’investiga Borràs per quatre presumptes delictes de prevaricació administrativa, frau administratiu, falsedat en document mercantil i continuat de malversació de fons públics per suposats fraccionaments de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Preguntada per l’acord sobre el català a l’escola del qual JxCat es va desdir després de firmar-lo amb ERC, PSC-Units i En Comú Podem, ha defensat que la seva formació se n’hagi retirat i ha dit que ho fan per “modificar” i “perfectir” l’entesa. “Tenint en compte que els tribunals fan política, hem de jugar amb intel·ligència per superar el marc jurídica, i això interpel·la partits i entitats”, ha assenyalat. La proposta que mantenen republicans, socialistes i comuns declara el català com a “llengua pròpia de Catalunya”, que està “normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu”, però, també apunta que el castellà “és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre”, la qual cosa ha generat crítiques d’entitats en defensa de la immersió en català i de la CUP.