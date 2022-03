Borràs denuncia davant del TSJC que és víctima d’un “judici paral·lel”

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha presentat un recurs de reforma contra la interlocutòria del 14 de març que donava per tancada la fase d’instrucció del cas pel qual està sent investigada, un presumpte delicte de prevaricació quan era directora de l’Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Segons el recurs, al qual ha tingut accés EL MÓN, Borràs denuncia la vulneració del dret fonamental a la presumpció d’innocència i “un autèntic judici paral·lel” contra la seva persona. La presidenta també denuncia vulneració del dret a defensa i a un procés amb garanties.

La presidenta al·lega que el 14 de març va tenir coneixement de la interlocutòria a les 12 del migdia a través dels mitjans de comunicació, abans que se li fós notificat a través de la representació processal. En el recurs, la defensa de Borràs afirma que “la difusió màxima en tots els mitjans de comunicació va provocar una onada de comentaris, notícies i debats ene l marc d’un autèntic judici paral·lel”. Borràs entén que aquest fet “va vulnerar el dret de presumpció d’innocència” perquè apareix a les informacions com a “culpable abans de ni tan sols ser acusada i sense saber realment si ho serà”. L’escrit remarca que alguns mitjans van fer servir l’expressió “seurà al banc dels acusats”.

La defensa de Borràs recorda que l’acusat ha de ser tractat com si no hagués comès cap infracció fins que l’estat, a través de les autoritats responsables de l’exercici de l’acció penal, presenti proves suficients que un tribunal independent i imparcial el declari culpable. També apunta que la presumpció d’innocència requereix que els membres de l’òrgan jurisdiccional no tinguin la idea preconcebuda que l’acusat ha comès la infracció de la qual se l’acusa.

Així mateix, no s’ha de produir cap pronunciament judicial sobre la culpabilitat de l’acusat abans que quest hagi estat declarat culpable per un tribunal, destaca l’escrit de la defensa.

La defensa de Borràs considera que amb la difusió de la interlocutòria no s’han complert les premisses que caldria protegir i que el cas “evidencia l’absolut desdeny per les garanties” que la presidenta hauria de tenir. Així doncs, es denuncia “una campanya mediàtica, en la qual està sent objecte d’un judici paral·lel, privant-la, de pas, del dret de defensa”.

Junts vol un “front comú”

Precisament aquest dilluns el portaveu de JxCat, Josep Rius, ha demanat a la resta de partits independentistes, ERC i CUP, que participin en un “front comú” per protegir Borràs d’un “clar cas de persecució política”. Des de JxCat consideren que no hi ha cap cas de corrupció i que les acusacions formen part d’una procés que s’emmarca en “la causa general contra l’independentisme”.