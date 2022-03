Junts vol “un front comú” contra el “cas de persecució política” a Borràs

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha reclamat aquest dilluns construir un “front comú” dels partits independentistes per tal donar suport a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, davant el cas de presumpta prevaricació, relacionat amb la seva època com a directora de l’Institut de les Lletres Catalanes (ILC), i que podria derivar en la seva inhabilitació. Rius ha volgut reiterar que el cas de Borràs “és un clar cas de persecució política en el marc d’una causa general contra l’independentisme, que venim patint des de fa temps”. Sobre aquest cas l’oposició al Parlament ja ha dit que vol que Borràs sigui suspesa del càrrec.

Rius ha reiterat que el cas que afecta la presidenta de la cambra catalana “no és de corrupció, sinó un cas polític, i ho volem repetir”. Des de JxCat es vol reforçar el missatge perquè compromet el futur polític d’una de les figures més destacades de la formació. “Defensem —com hem fet des del primer dia— la presumpció d’innocència de la presidenta”. Rius ha subratllat que “darrera de l’acusació hi ha un intent barroer d’embrutar la reputació de Borràs i de l’independentisme a partir d’informes dubtosos de la Guàrdia Civil”.

És en aquest context, que JxCat vol trobar complicitats en ERC i la CUP per aturar el cop i proposa “fer un front comú perquè un cas d’aquestes característiques no torni a alterar la vida parlamentària”. Rius ha emfasitzat que “davant d’un cas de repressió s’ha de reaccionar de forma unitària per evitar donar-se un tret al peu”. No ha aclarit si aquest front implicaria aplicar a Borràs l’article 25.4 del Reglament del Parlament que evita suspendre del càrrec algú contra qui no hi ha sentència ferma. De moment, un cop s’han tancat les diligències del cas de Borràs, el següent pas és conèixer l’escrit de la fiscalia.

Necessitat de “fer pinya”

Rius ha recordat que la demanda de JxCat és “fer pinya davant de casos de repressió” emmarcats en la “causa general”. “No és el primer cas”, ha advertit el portaveu de Junts, citant els casos de Quim Torra o Natàlia Garriga. JxCat considera que el procés contra Borràs està ple “d’irregularitats” perquè els Mossos ja van tancar la investigació considerant que no hi havia cas i el jutge va encarregar aleshores un nou informe a la Guàrdia Civil.