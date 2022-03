L’oposició vol la suspensió de Borràs tan bon punt se li obri judici oral

L’oposició demanarà la suspensió com a diputada de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, tan bon punt se li obri judici oral pel presumpte fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El TJSC va anunciar dilluns, després d’acabar la instrucció de la causa, que veu indicis de delicte i ha donat deu dies a la fiscalia perquè presenti el seu escrit d’acusació.

El PSC i els comuns han estat molt clars i han avançat que activaran l’article 25.4 del reglament del Parlament per suspendre Borràs, mentre que el PP i Cs han anat una mica més enllà i directament han demanat a la presidenta de la cambra que dimiteixi. Per la seva banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, s’ha limitat a mostrar el “màxim respecte” per a Borràs i la seva presumpció d’innocència i ha demanat esperar a veure què passa. “És un tema que s’allarga quatre anys i finalment, després de dilacions i especulacions, cal veure quan es fixa el judici”.

Un cas clar de corrupció

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que l’article 25.4, fruit d’una transacció entre JxSí i la CUP el 2017, és “evident, molt net i esclaridor” i considera que “s’haurà d’aplicar” si finalment Borràs ha d’anar a judici. “Semblaria estrany que els partits que van lluitar per l’article busquin excuses per no aplicar-lo”, ha dit Romero, que, tot i això, ha matisat que si hi ha grups que tinguin dubtes sobre la seva aplicació es pot demanar un informe a la Comissió de l’Estatut del Diputat. La diputada socialista ha recordat que la suspensió no implica la retirada de l’acta, tot i que ha reconegut que es plantejarà una situació inusual: “No ha passat mai que se suspengui una presidenta i, si això passa, ens trobarem la primera vegada amb això. S’haurà d’analitzar bé”.

Article 25.4 del reglament del Parlament de Catalunya

El portaveu d’En Comú Podem, David Cid, s’ha expressat d’una manera molt similar i ha defensat que el reglament se li ha d’aplicar a Borràs igual que a “qualsevol altre diputat”. Cid ha reconegut que el seu partit fa “molt de temps” que ha “perdut la confiança” en la presidenta del Parlament i ha advertit que la instrucció del TSJC és clara. Segons el portaveu dels comuns, els correus electrònics escrits per la mateixa Laura Borràs que apareixen a la causa “demostren que és un cas de presumpta corrupció” i ha advertit que el seu cas és “completament diferent” el de Pau Juvillà, que ha perdut l’escó per no retirar dos llaços grocs del seu despatx.

La dreta vol la dimissió

Per la seva banda, el PP ha demanat a Laura Borràs que dimiteixi immediatament per “salvaguardar el prestigi” del Parlament. “No pot ser ni un minut més presidenta; no pot ser ni un minut més diputada”, ha etzibat la diputada del PPC, Lorena Roldán. La dirigent popular considera que la interlocutòria del TSJC és “demolidora” i s’hi pot constatar que hi ha “indicis de molts fraccionaments de contractes”, per la qual cosa ha recomanat a Borràs que dimiteixi. En cas contrari, se sumaran a la resta de partits per reclamar l’activació de l’article 25.4.

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, també ha demanat la dimissió de Laura Borràs “pels delictes que el tribunal considera que es podrien haver comès” i ha avançat que el seu partit demanarà la seva compareixença a la cambra perquè doni explicacions dels actes “constitutius de greus delictes”.