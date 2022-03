Junts desautoritza Ciuró i tanca la porta a pactar amb el PSC

Junts ha desautoritzat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i ha assegurat que “en cap cas” es planteja un acord de govern a la Generalitat amb un partit no independentista. L’executiva del partit ha sortit al pas de les paraules de Ciuró, que en una entrevista havia explicat que Junts estaria disposat a pactar amb el PSC segons la “conjuntura” per governar Catalunya. “El que no farem nosaltres és autoexcloure’ns del terreny de joc, que és el que voldrien els nostres rivals polítics”, havia dit la consellera.

Ciuró considera que si ERC té pactes amb el govern espanyol a Madrid i la majoria independentista del 52% està molt qüestionada des del primer minut, Junts no es pot quedar enrere i ha d’explorar totes les opcions possibles per governar Catalunya. “Hem de jugar la mateixa partida que juga tothom”, va dir dissabte. Davant d’aquesta situació, Junts ha insistit que l’estratègia del partit “implica aplicar el mandat de les eleccions del 14 de febrer, que va donar la victòria a l’independentisme amb una majoria del 52% dels vots”.

Crítiques pel cas Borràs

Ciuró també es va mostrar molt crítica pel cas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que aviat podria ser suspesa com a diputada si la justícia li obre un judici oral per presumptament haver fraccionat contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). “L’error matriu és carregar-se la presumpció d’innocència a través de l’esmena” del reglament del Parlament que va pactar JxSí i la CUP dues legislatures enrere “perquè això deixa la porta oberta a qualsevol discrecionalitat”.

Respecte al pacte per protegir la immersió lingüística, que va aixecar molta polseguera a les xarxes socials i entre les entitats independentistes, la consellera de Justícia ha justificat la reculada del seu partit, que es va desdir de l’acord poques hores després d’anunciar-la amb la intenció de “modificar” i “perfeccionar” l’entesa. “Tenint en compte que els tribunals fan política, hem de jugar amb intel·ligència per superar el marc jurídic, i això interpel·la partits i entitats”.