Turull diu que amb Borràs “no hi haurà discrepàncies” per prendre decisions

Jordi Turull, precandidat a la secretaria general de Junts en una candidatura conjunta amb Laura Borràs com a presidenta, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Els Matins de TV3 que entre ells dos “no hi haurà discrepàncies” a l’hora de prendre decisions. Qualsevol gran decisió serà acordada amb la presidenta amb qui anirà “a l’una”, ha subratllat. Turull ha recordat que JxCat és “el partit del president Puigdemont” i que com a tal el seu projecte manté viu “l’esperit de l’1-O, on la gran victòria va ser perquè tothom posava el bo i millor”. En aquest sentit, Turull ha dit que ara es reedita aquella voluntat: “Ens posarem d’acord pel pa sencer i no ens encallarem per les engrunes”.

El fet que hi hagi diversitat d’opinions i alguns discrepàncies en temes importants no és ara per ara un factor que inquieti especialment Turull. Justament, tot el contrari. Durant l’entrevista a TV3, ha manifestat que “el que alguns assenyalen com a defecte és una gran virtut”. Per l’exconseller la “pluralitat” és positiva a l’hora de prendre decisions. “No és cap debilitat”, ha subratllat. La disparitat d’opinions al voltant de temes fonamentals a JxCat fa que sovint els adversaris del partit assenyalin que la formació és una olla de grills. Borràs i Turull van comparèixer junts ahir per presentar la precandidatura.

L’objectiu compartit és la independència

Turull ha explicat que quan els presos polítics van veure la composició de la llista de JxCat a les eleccions del 21 de desembre del 2017 des de la presó els va sorprendre gratament la diversitat de procedències. L’exprès polític ha afegit de fet que ell personalment se sent “molt còmode en els espais polítics que uneixin sensibilitats diferents amb l’objectiu de la independència”. En el cas de JxCat, ha assegurat, el denominador comú de les persones que participen en el projecte és que “saben que la prioritat del país és assolir la independència, crec que és la necessitat del país”.

Sánchez, Puigneró i Turull, al Consell Nacional de JxCat a Alcarràs / Junts

L’exconseller ha manifestat que si els catalans tenien raons per fer la independència abans de l’1-O, “per un estat que ens anava en contra”, ara n’hi ha més perquè “estem en situació d’emergència democràtica i de drets i llibertats fonamentals”. L’objectiu de la independència és doncs la fita compartida amb Borràs i Turull i assegura que és la garantia d’entesa entre els dos. “A nivell operatiu no hi haurà problema”. A més Turull ha dit que ell no es mou en la “lògica de qui és més important que qui” si no en “la lògica de ser útil”. “No hi pot haver cap decisió important que la presidenta i jo no estiguem d’acord, estic segur que això anirà molt bé”, ha reiterat.

L’acord de Govern amb ERC, en revisió

Turull també ha opinat sobre l’acord de Govern amb ERC, que actualment Junts està avaluant. L’exconseller ha manifestat que justament uns dels punts de l’acord que tant ell com Borràs consideren més important, que és la preparació d’un nou embat democràtic a l’estat, no ha estat desenvolupat. Turull ha dit que caldrà avaluar la situació i posar-se a treballar en una altra via conjuntament amb les entitats. El precandidat a la secretaria general de Junts també ha parlat de l’acord pel català i s’ha mostrat contrari a la modificació de la Llei de Política Lingüística tal i com ha estat plantejada. Pel que fa al pacte de la Diputació de Barcelona, Turull ha dit que caldrà fer una avaluació en el congrés del partit i parlar amb els “interessats”, és a dir, “els alcaldes del territori”.