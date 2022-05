Sospites de tupinada a les primàries de Junts a Reus, amb Volhov de fons

Embolic dels grossos a la franquícia de Reus de Junts per Catalunya. Les primàries a la capital del Baix Camp s’estan convertint en un veritable maldecap per a la direcció nacional dels juntaires. La impugnació dels resultats, amb advertències i tot d’anar al jutjat, han complicat la tria que el politburó de la formació donava per feta. Tot comença el cap de setmana del Primer de Maig, quan es va obrir el període per presentar candidatures. Una suposada “errada informàtica” ha emboirat la situació fins al punt que Víctor Tarradellas, el candidat alternatiu i opositor a l’oficialista Teresa Pallarès, ha impugnat els resultats en una jugada que ha descol·locat la direcció juntaire.

Guàrdies civils, en els escorcolls de l’operacio Volhov

Segons ha explicat Tarradellas en declaracions a El Món, dissabte la web del partit, informava que tant Pallarès com ell mateix tenien tots els avals per ser candidats de primàries a l’alcaldia de Reus. Però l’endemà corregia i assegurava que, curiosament, el precandidat alternatiu no tenia els avals. Tarradellas no va perdre ni un minut i va aportar el certificat de la web on s’informava que havia rebut els avals i demanava repetir les eleccions. La resposta del partit va ser fer-se l’orni, però un cop Tarradellas ho va posar en mans d’advocats, la formació va reaccionar. De fet, la direcció ho va titllar finalment “d’error informàtic”.

Reunió de la comissió de Reus

Així, la Comissió Municipal Territorial de Junts es va reunir dissabte i va decidir, arran del garbuix generat, tornar a fer una recollida d’avals. “Diuen que és una errada, però és una excusa que costa més d’empassar que una ampolla de litre de Bitter Kas”, comenten amb certa ironia fonts de l’entorn de Tarradellas. Ara bé, el candidat ha guanyat el procés i ara s’encetarà de nou el procés de recollida de signatures per als avals. Un termini que s’allargarà fins al 15 de maig segons un comunicat dels juntaires reusencs difós al seu compte de Twitter. Les sospites de tupinada han arribat a Barcelona i d’aquí que la direcció del partit hagi anul·lat la seva primera decisió.

Tot apunta que, malgrat l’error, l’equip de Teresa Pallarès va continuar recollint avals i això li permetria guanyar els comicis. El que ha produït un bon nombre de suspicàcies. De fet, per a l’aparell de Junts per Catalunya, l’alcaldia de Reus és clau per als equilibris de la formació al Camp de Tarragona. Els difícils equilibris territorials fan pensar que el ferro de la formació volia unes primàries serenes i del tot previsibles. “L’anunci de Tarradellas de presentar-se va ser tota una sorpresa”, comenten fonts territorials del partit. Sia com sia, la polèmica està servida. Com a mostra de tot el desori només cal constatar que ni el mateix Tarradellas ni la seva parella va firmar perquè ja havien assolit els avals.

Víctor Tarradellas, protagonista de l’operació Volhov i aspirant a candidat de Junts a Reus

Tarradellas va optar per plantar cara davant l’estranyesa dels fets que en només unes hores canviaven el seu nomenament formal de candidat. A més, Tarradellas és un dels principals implicats en l’Operació Volhov que investiga el jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona per la suposada trama russa del Procés i la recerca de finançament. De fet, és un dels protagonistes principals del sumari, tot i que encara no ha declarat davant del jutge en una investigació que ja té més de dos anys.

Malgrat aquesta situació, Tarradellas vol fer política local i presentar-se a una alcaldia que fins el dia d’avui ostenta Carles Pellicer. No és una experiència política nova, el reusenc ja va ser durant molt temps secretari de Relacions Internacionals de CDC, un dels caps visibles del sector independentista convergent i un dels inspiradors de Desferedem-nos, un moviment intern de CDC que volia la separació amb la ja extingida Unió Democràtica de Catalunya.