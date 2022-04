JxCat crida a trencar les relacions polítiques amb el govern espanyol

JxCat s’ha posicionat a favor de trencar les relacions polítiques amb el govern espanyol, tal i com va demanar diumenge el Consell de Govern del Consell per la República en un comunicat. Així ho ha afirmat aquest migdia el secretari general del partit, Jordi Sànchez, reclamant que es trenquin relacions fins que es creï una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats sobre el Catalangate. Ara per ara, però, aquesta no és una de les quatre mesures que el govern espanyol ha posat sobre la taula per abordar l’escàndol.

En roda de premsa, Sànchez ha reclamat que les corts espanyoles es facin càrrec de la investigació de la infecció mitjançant el programari israelià Pegasus dels telèfons mòbils d’una seixantena de dirigents sobiranistes i ha recelat del control intern del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) que va anunciar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, després de reunir-se ahir diumenge amb la consellera Laura Vilagrà.

“No ens mereix cap confiança una investigació interna i no ens serveix absolutament per a res una comissió de secrets oficials”, ha subratllat, per la qual cosa ha reclamat una comissió parlamentària per tal de conèixer l’abast d’aquest espionatge, com s’ha finançat, qui l’ha ordenat, qui en tenia coneixement, a qui ha afectat, si ha estat autoritzat judicialment i si s’ha “vulnerat la pròpia llei del CNI” emprant una eina d’una empresa estrangera. “Quan es tracta d’actuacions delictives, no hi pot haver equidistància, no hi pot haver una actitud tolerant”, ha advertit, per la qual cosa ha esperonat el PSOE i Unides Podem a facilitar aquesta comissió que, amb el suport dels grups independentistes, es podria constituir.

A més, ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que es pronunciï sobre l’afer, ja que l’executiu espanyol només n’ha parlat a través de ministres. “Ens alarma enormement el silenci persistent de Pedro Sánchez i el silenci de la Fiscalia”, ha dit, i ha avisat que no prendre-hi part els converteix en “còmplices”, segons informa l’agència ACN.