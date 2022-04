El Consell per la República reclama trencar la relació política amb Espanya

El Consell de Govern del Consell per la República ha reclamat a l’independentisme “trencar tota relació política amb Espanya” arran de l’escàndol d’espionatge massiu Catalangate i després de la reunió del Govern amb el govern espanyol aquest diumenge a Barcelona. L’entitat a l’exili ha emès un posicionament polític que proposa “retirar el suport al govern espanyol, trencar tots els pactes polítics que incloguin els partits espanyols que no condemnin la violència digital i la vulneració de drets fonamentals i/o que participin en governs que es neguin a investigar la trama criminal”. Aquesta demanda suposa una petició explícita perquè ERC retiri el suport a Pedro Sánchez i Junts per Catalunya abandoni el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona, tal i com han expressat els darrers dies diverses veus del partit. Les accions que proposa el Consell per la República són per prendre-les de forma immediata.

El Consell també reclama “retirar-se” de la taula de diàleg “per inútil” i en considerar que està “mancada de tota credibilitat” i “per deslleialtat manifesta de la part espanyola”. El Consell de Govern reserva però un àmbit per mantenir connexions amb el govern espanyol i proposta “restringir les relacions amb Espanya a nivell tècnic i administratiu”. De fet, el Govern català ja ha dit que el Catalangate no afecta les relacions amb Espanya per organitzar conjuntament els Jocs Olímpics d’Hivern, que tant ERC com JxCat defensen i pels quals faran campanya a favor.

En el seu comunicat, el Consell per la República també insta a establir una aliança entre les forces independentistes per tal que “en totes les eleccions la força més votada encapçali el govern de les institucions, amb o sense coalició de govern”. En el cas que no n’hi hagi prou per obtenir la presidència o l’alcaldia, apunta el text, “totes les forces independentistes exerciran l’oposició fins a construir una alternativa victoriosa”. El Consell també reclama “definir una estratègia de confrontació democràtica que permeti reprendre el camí iniciat l’octubre de 2017.

El comunicat del Consell per la República arriba després que el seu president, Carles Puigdemont, hagi reclamat aquest mateix diumenge que es detinguin les persones responsables del Catalangate. El govern espanyol ha anunciat un control intern al CNI per aclarir els fets. El Govern ha dit que la reacció de la Moncloa és insuficient i ha advertit de “conseqüències greus”.