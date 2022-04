El Govern vol “dimissions” pel Catalangate i avisa de “conseqüències greus”

La reunió entre el Govern i la Moncloa per aclarir el Catalangate “no ha anat bé”, segons ha expressat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, un cop ha sortit de la trobada, poc després de la una del migdia. Després d’una compareixença ràpida del ministre espanyol de la Presidència, Félix Bolaños, en què ha dit que el CNI obriràr un “exercici de control intern en els propers dies”, Vilagrà ha afirmat que el Govern no té “les respostes que esperàvem a l’alçada de la gravetat del cas d’espionatge”. El Govern ha exigit “dimissions dels responsables” que s’hagi produït l’espionatge sense donar-hi resposta, sigui perquè el van autoritzar o bé perquè no el van tenir controlat per evitar-lo.

Vilagrà ha reiterat que el Govern “no pot estar satisfet amb les explicacions” que ha aportat Bolaños. “Són del tot insuficients —ha insistit—, vagues, inconcretes i de resultats incerts, i un cas tan greu com el que tenim sobre la taula necessita celeritat, honestedat i assumpció de responsabilitats per part d’aquells que ens han espiat”. La consellera de la Presidència ha recordat que a hores d’ara “no hi ha ningú que dubti que s’ha espiat a 65 persones de la societat catalana per com pensen, per ser independentistes, o ser-ne els advocats”. Vilagrà ha assenyalat que “ningú es pot escudar en la llei de secrets oficials o fer veure que no en sabien res, perquè seria igual de greu o preocupant” i ha advertit que la trobada d’avui no suposa la normalització de relacions. “La nostra reacció no és un farol”, ha dit Vilagrà.

Laura Vilagrà i Félix Bolaños a la reunió sobre el Catalangate / Govern

El Govern no veu gens clara la proposta d’accions del govern espanyol. Vilagrà ha demanat concreció sobre la investigació interna, sobre com es faran públics els resultats, a quanta gent ha afectat l’espionatge. El Govern també reclama saber qui va ordenar les escoltes, qui les va ordenar, amb quin objectiu, què se n’ha fet de la informació obtinguda, qui la custodia, qui hi ha tingut accés, quines disposició tenen a assumir responsabilitats i quines garanties hi ha que l’espionatge no es tornarà a produir. “Necessitem resultats, amb la reunió no n’hi ha prou, continuem exigint més explicacions i responsabilitats i no ho deixarem aquí, si el govern espanyol no es mou i hauria conseqüències greus”, ha subratllat Vilagrà. Malgrat l’enuig, el Govern manté el contacte amb el govern espanyol per continuar amb l’organització dels Jocs Olímpics d’Hivern. De fet, demà mateix hi haurà una reunió.

Les mesures previstes pel govern espanyol

El ministre espanyol de la Presidència, Félix Bolaños, ha anunciat aquest diumenge des de Barcelona que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) s’obrirà “un exercici de control intern” en els propers dies per aclarir el Catalangate. Així ho a dit en una compareixença pública al Palau de la Generalitat, després d’una reunió de més de dues hores amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Bolaños ha dit que la investigació al CNI s’obre després dels dubtes originats per la publicació a The New Yorker de l’informe del The Citizen Lab. Bolaños ha remarcat que el govern espanyol “té al consciència tranquil·la i res a ocultar”.

Bolaños ha afegit que el govern espanyol ha expressat la “plena disposició del CNI per facilitar en les col·laboracions i actuacions que iniciarà el Defensor del Poble per aclarir els fets”. El ministre també ha dit que el govern promourà la constitució de “forma immediata de la comissió de secrets oficials al Congrés perquè comparegui la directora del CNI” i pugui aportar-hi documentació i les conclusions del control intern. De fet, aquest seria l’instrument que el govern espanyol que entén que fa la supervisió independent del funcionament del centre perquè hi podran participar els grups parlamentaris per rebre tota la informació que demanin.

Així mateix, el govern espanyol s’ha compromès ha col·laborar amb la justícia i la disposició a “desclassificar documentació per aclarir fets en seu judicial”. Bolaños ha recordat que la Moncloa aposta pel diàleg i la desjudicialització de les relacions amb Catalunya per “superar vells enfrontaments i entrar en una etapa de diàleg”.