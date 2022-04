L”estil Putin’ s’imposa a la reunió entre Govern i Moncloa pel Catalangate

La tensió que genera el Catalangate s’ha fet visible aquest diumenge al Palau de la Generalitat amb una posada en escena que tradueix el malestar al Govern pel cas de ciberespionatge massiu que fa gairebé una setmana que s’ha destapat. Les fotos de la trobada fan pensar en l’estil de les reunions de Vladímir Putin al Kremlin amb els seus enemics. Una estampa semblant es va veure mesos enrere abans de l’esclat de la guerra a Ucraïna, quan Emmanuel Macron va visitar el líder rus per intentar aturar l’escalada militar a la frontera ucraïnesa.

Trobada entre Macron i Putin el 7 de febrer passat / EP

La trobada entre el Govern i la Moncloa, que havia de començar a les 10 del matí, s’ha retardat tres quarts d’hora. Vilagrà ha rebut Bolaños al seu despatx i els dos s’han assegut en una taula allargada. Per exigència de la consellera de la Presidència, els telèfons mòbils s’han quedat fora de la sala on ha tingut lloc la trobada. Segons fonts de la Presidència consultades per EL MÓN, cap d’aquests detalls ha estat gratuït. Els mòbils han quedat fora de la sala perquè, segons les mateixes fonts, els membres del Govern no se senten segurs en reunions amb membres del govern espanyol.

Res és gratuït

Vilagrà ha rebut la visita al seu despatx, com fa normalment, però en lloc de convidar el visitant a seure al sofà, en aquest cas “de cap manera”. La consellera ha dut el convidat fins a una taula llarga i amb força distància per mostrar el distanciament i refredament de les relacions entre els dos governs després que es destapés el cas de ciberespioinatge massiu, demà farà una setmana. ERC té pressió en aquesta reunió per part del seu soci de Govern, Junts, que es mostra inflexible davant de qualsevol gest per part de la Moncloa i vol que s’obri sí o sí una investigació.

Les fotos que s’han difós de la reunió també mostren una Laura Vilagrà amb el rostre molt seriós, un tret de llenguatge no verbal que el Govern ha volgut imprimir a la trobada que hauria de deixar alguna resposta convincent sobre el ciberespionatge. D’aquesta resposta en depèn el suport parlamentari d’ERC al Congrés dels Diputats en algunes iniciatives. El líder republicà, Oriol Junqueras, ha denunciat aquest diumenge que el govern espanyol hagi permès l’espionatge. Per la seva part, el president del Govern, Pere Aragonès, ha dit que les explicacions haurien d’arribar com a molt tard en el termini d’una setmana.