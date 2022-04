Junts envia avís previ a la cimera entre Estat-Generalitat pel Catalangate

Junts ha volgut enviar un avís aquest dissabte sobre la cimera Estat-Generalitat que tindrà lloc al Palau de la Generalitat, segons ha transcendit. Fonts de la vicepresidència han expressat que per Junts al Govern, “l’únic anunci que esperem del govern espanyol és l’obertura d’una investigació sobre l’espionatge”. Les mateixes fonts han indicat que “en cas contrari, i tal com es va pactar entre els dos socis de Govern dimarts passat, mantenim congelades les relacions i per tant reunions polítiques bilaterals”. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha dit avui des de Barcelona que la Moncloa està buscant “sortides” a la crisi.

Segons s’ha sabut aquest dissabte, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, es reunirà demà al Palau de la Generalitat amb el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, per tal de de demanar-li explicacions i responsabilitats pel Catalangate, segons ha informat l’ACN. Serà la primera reunió entre els dos governs després que es destapés el cas d’espionatge massiu. El propi president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat de nou un cop més explicacions i ha criticat que el president Pedro Sánchez encara no hagi dit res sobre el ‘Catalangate’. També ha advertit que aquesta qüestió no se solucionarà amb una “foto d’una reunió”, i ha tornat a reclamar transparència i que es doni tota la informació.

“No té cap mena de sentit que a dia d’avui el president Sánchez no hagi ofert una explicació”. Així s’ha expressat aquest dissabte el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el ‘Catalangate’ en declaracions als mitjans amb motiu de la diada de Sant Jordi. Aragonès ha afegit que les explicacions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, són “insuficients i fins i tot contraproduents”. “Perquè dir que el CNI no es pot defensar… qui no es pot defensar som la gent que hem sigut espiats”, s’ha queixat. El president ha avisat que aquesta qüestió no se solucionarà amb una “foto d’una reunió”, i ha tornat a reclamar transparència i que es doni tota la informació.