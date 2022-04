Yolanda Díaz diu que el govern espanyol busca “sortides” al Catalangate

El Catalangate continua generant polèmica i reaccions.La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballa per “trobar sortides” al Catalangate amb Pedro Sánchez al capdavant. “Estem treballant en un tema que és de màxima importància per al conjunt del país i les democràcies contemporànies”, ha dit en declaracions a l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de Sant Jordi. Díaz ha apuntat que cal cuidar la democràcia i preservar els drets, “i el president del govern encapçala aquesta reflexió”. La vicepresidenta ha apel·lat al diàleg i ha insistit que l’executiu “hi està treballant” perquè la situació és “greu”. “I com és greu exigeix de diàleg, diàleg i diàleg”, ha conclòs.

Díaz ha assegurat que parla permanentment amb el president del govern espanyol i ha de ser “discreta” sobre les seves converses, però que tot l’executiu comparteix que “la democràcia cal cuidar-la tots els dies i que els drets han de ser preservats”. En aquest sentit, ha apel·lat la Generalitat a mantenir el diàleg, perquè la resta “no té cap sentit”. “Apel·lo al diàleg, he de ser discreta, el govern està treballant i creguin-me, trobarem sortides com sempre fem”, ha insistit. La vicepresidenta no ha volgut posicionar-se sobre què ha de fer el PSOE amb la comissió d’investigació plantejada al Congrés.

Mentrestant, la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha tornat a demanar aquest dissabte dimissions pel cas de ciberespionatge massiu. “En aquests moments hi ha gent que està demanant explicacions, jo crec que cal anar una mica més enllà”, ha dit en declaracions als periodistes el dia de Sant Jordi. Borràs ha defensat que després de les explicacions “hi haurà d’haver conseqüències”, i d’aquestes “se’n diuen dimissions”. Mentrestant, des d’una altra perspectiva, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha posat en dubte el Catalangate, és més, ha arribat a justificar-lo.