Borràs insisteix en demanar dimissions pel Catalangate

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha tornat a demanar aquest dissabte dimissions pel Catalangate, un tema, ha dit, que “només hauria de ser una trama de novel·la”. Borràs ja va demanar dimissions fa uns dies, concretament la del president del govern espanol, Pedro Sánchez, així com les del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. “En aquests moments hi ha gent que està demanant explicacions, jo crec que cal anar una mica més enllà”, ha dit en declaracions als periodistes el dia de Sant Jordi. Borràs ha defensat que després de les explicacions “hi haurà d’haver conseqüències”, i d’aquestes “se’n diuen dimissions”. La presidenta del Parlament ha cridat a vèncer el “drac que no permet viure en català amb normalitat”.

Borràs ha constatat que Catalunya viu encara “sota l’impacte del Catalangate que demostra quin són els estàndards democràtics de l’Estat”. “Confiaríem que això només hagués de trobar-se en algunes de les novel·les que tantes persones compraran i llegiran”, ha lamentat. Com ja va demanar fa uns dies, la presidenta del Parlament ha opinat que el paral·lelisme del nom amb el Watergate també hauria de comportar un “paral·lelisme de conseqüències”, en referència a la dimissió del president del govern espanyol, perquè “no es poden normalitzar pràctiques execrables i que formin part de la normalitat dels estats”.

En paral·lel, Borràs també ha subratllat que els catalans lluiten aquest Sant Jordi “contra el drac de sempre que no permet viure amb normalitat en català i que no permet utilitzar el català arreu, a l’escola, al carrer, a casa, a la literatura i a la cultura”. “Confiem que podrem vèncer d’una vegada per totes aquest drac”, ha conclòs.

En sentit contrari

Per la seva banda, en les darreres hores Cs ha justificat aquest divendres a la tarda el presumpte espionatge del Catalangate, que ha originat fins i tot la condemna internacional de diaris de prestigi com The Washington Post. El líder de la fomració, Carlos Carrizosa, ha comentat en canvi en una visita a la caseta que el partit té a la Fira d’Abril de Barcelona: “Qualsevol estat davant d’una agressió al seu sistema constitucional té el dret a defensar-se”. “Jo no dic que hagi passat, però també dic que, si això hagués passat, no dubto que estaria dins la llei i dins les funcions del CNI”.