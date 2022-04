Borràs demana la dimissió de Pedro Sánchez pel Catalangate

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha demanat aquest dimecres la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel Catalangate. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Borràs ha reclamat al mateix temps les dimissions del ministre del Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. La presidenta de la cambra catalana ha afegit que “hi ha d’haver conseqüències polítiques” perquè “no pots dur a terme una relació normalitzada amb qui t’espia”. Borràs ha recordat que el Watergate als EUA va provocar la dimissió del president dels EUA d’aquell moment, Richard Nixon, de manera que aquell cas serveix d’exemple per la situació actual a l’estat espanyol.

Borràs ha anunciat que aquest dimarts proposarà a la Mesa del Parlament accions legals conjuntes entre els 25 diputats que han estat espiats a través de Pegasus. Aquestes accions passaran pel ple del Parlament perquè hi pugui haver un debat per discutir el nivell de seguretat dels parlamentaris a la Catalunya del segle XXI. Borràs ha considerat “adequat” que es “congelin” les relacions amb el govern espanyol, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmés ahir que la taula de diàleg “queda afectada” per l’escàndol.

Precisament sobre la taula de diàleg, Borràs ha dit que “ja l’han congelada prèviament, abans era una foto i ara ni tan sols apareix; va néixer morta i ara està enterrada, a còpia d’anomenar-la ens fan pensar que ha existit, però no hi ha hagut voluntat de diàleg”. Sobre l’aposta d’ERC per la taula, Borràs ha dit que “és molt legítim que vulguin creure-hi” però els demana “evidències” sobre la seva existència. “És hora que l’independentisme es recuperi en la seva unitat estratègica, recordi el que va acordar i trobi el camí d’unitat, que ara ve per la via antirepressiva, però hem de ser proactius per a fer front comú perquè a l’altre costa sí que hi ha un front comú”.

Borràs ha explicat que s’estan produint reunions entre partits per poder articular “una resposta política” al Catalangate i ha advertit que cal “aixecar la mirada” per pensar “com anem com a país i el conjunt de les forces independentistes”. La presidenta del Parlament, una de les víctimes de Pegasus, ha dit que el cas és “veritablement escandalós” i que té “una sensació de vulnerabilitat molt important”. Borràs també ha dit que també “queda la ràbia” perquè “no es poden permetre aquestes qüestions”. La presidenta no accepta les excuses del govern espanyol que s’escuda en els secrets d’estat per no donar informació i recorda que el que està protegit per llei són els drets fonamentals.